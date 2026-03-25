Ông Trump hoan nghênh "món quà rất lớn" của Iran

Mỹ gửi đề xuất 15 điểm cho Iran nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn và nguy cơ leo thang chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang đạt tiến triển trong nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran, bao gồm việc giành được một nhượng bộ quan trọng từ Tehran, trong khi một nguồn tin xác nhận Washington đã gửi cho Iran một đề xuất hòa giải gồm 15 điểm.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang trao đổi với “những người phù hợp” ở Iran nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định phía Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

“Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này”, ông nói.

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận việc đã có các cuộc đàm phán trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm đầu tuần bác bỏ các thông tin này, gọi đó là “tin giả”.

Tờ New York Times đưa tin Washington đã gửi một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Kênh Channel 12 của Israel, dẫn ba nguồn tin, cho biết Mỹ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận kế hoạch này.

Một nguồn thạo tin xác nhận Mỹ đã gửi đề xuất cho Iran nhưng không tiết lộ chi tiết. Truyền thông Israel cho biết kế hoạch có thể bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, và mở lại eo biển Hormuz.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Ông Trump cũng cho biết Iran đã đưa ra một nhượng bộ quan trọng liên quan đến năng lượng phi hạt nhân và eo biển Hormuz, nhưng không nêu chi tiết.

Iran đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng các tàu “không thù địch” có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với cơ quan chức năng Iran, theo một tài liệu mà Reuters dẫn lại.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công cách đây bốn tuần, Iran trên thực tế đã đóng cửa tuyến đường thủy này – nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu – gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng tồi tệ nhất lịch sử và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.

“Đó là một món quà rất lớn, có giá trị cực kỳ lớn”, ông Trump nói về nhượng bộ của Iran, đồng thời nhận xét: “Đó là một hành động rất tốt mà họ đã làm”.

Tuy nhiên, các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn, và các nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị điều thêm quân tới khu vực.

Hai nguồn tin cho Reuters biết Mỹ dự kiến triển khai hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Dù tinh nhuệ 82 tới Trung Đông. Lực lượng này sẽ bổ sung cho khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại khu vực, làm gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày thứ Ba cho biết sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, một ngày sau khi ông Trump hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện Iran, nói rằng đã có những cuộc trao đổi “hiệu quả”.

Trong một bài đăng trên X, ông Sharif khẳng định Pakistan hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực đối thoại hiện nay và sẵn sàng tổ chức “các cuộc đàm phán có ý nghĩa và mang tính quyết định cho một giải pháp toàn diện”.

Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết các cuộc thảo luận về một cuộc gặp đang ở giai đoạn nâng cao và nếu diễn ra – “một khả năng còn bỏ ngỏ” – thì có thể được tổ chức trong vòng một tuần. Pakistan có quan hệ lâu dài với Iran, đồng thời đang xây dựng quan hệ với ông Trump.

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2 sau khi cho rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt tiến triển đủ nhanh, dù quốc gia trung gian Oman khi đó nói rằng đã có những tiến bộ đáng kể.

Theo Reuters