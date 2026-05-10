Israel xây căn cứ bí mật ngay trên lãnh thổ Iraq

Lực lượng Phòng vệ Israel được cho là đã tấn công và sát hại các binh sĩ Iraq sau khi họ phát hiện tiền đồn bí mật này.

Israel đã bí mật xây dựng một tiền đồn quân sự trong sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Iraq khi họ suýt phát hiện ra căn cứ này, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề cho hay.

Theo báo cáo, căn cứ bí mật này được thiết lập không lâu trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng 2. Mỹ được cho là biết rõ về cơ sở này, nơi có lực lượng đặc nhiệm Israel đồn trú, đóng vai trò trung tâm hậu cần cho không quân Israel và là nơi triển khai các đội tìm kiếm – cứu nạn trong trường hợp phi công Israel bị bắn hạ.

Tiền đồn này suýt bị lộ vào đầu tháng 3 sau khi một người chăn cừu địa phương phát hiện “hoạt động quân sự bất thường”, bao gồm các chuyến bay trực thăng, rồi báo cho nhà chức trách.

Các binh sĩ Iraq sau đó tới điều tra khu vực nhưng bị tấn công dữ dội bằng hỏa lực. Vụ tấn công khiến một binh sĩ Iraq thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Ban đầu, Baghdad đổ lỗi cho Mỹ sau khi lực lượng an ninh phát hiện bằng chứng cho thấy có quân nhân nước ngoài hoạt động trong khu vực.

“Có vẻ như đã tồn tại một lực lượng nào đó trên mặt đất trước cuộc tấn công, được hỗ trợ từ trên không và hoạt động vượt quá khả năng của các đơn vị chúng tôi,” Trung tướng Qais Al-Muhammadawi, phó tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp Iraq, nói với truyền thông nhà nước Iraq sau vụ việc hồi tháng 3. “Chiến dịch liều lĩnh này được thực hiện mà không có sự phối hợp hay chấp thuận.”

Căn cứ này được cho là đã giúp Israel tiến hành cuộc chiến trên không tầm xa chống Iran, quốc gia nằm cách Israel hơn 1.600 km.

Máy bay Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc không kích trong chiến dịch kéo dài năm tuần, trong khi tiền đồn giữa sa mạc Iraq giúp các lực lượng Israel có vị trí tiền phương gần chiến trường hơn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không bình luận về báo cáo mới nhất này, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chú ý về việc cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực lớn hơn và kéo Mỹ lún sâu hơn vào chiến sự.

Cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ Joe Kent, người từ chức để phản đối hồi tháng 3, đã cáo buộc Israel đẩy Washington vào chiến tranh bất chấp các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng Tehran không tích cực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Kent cho biết các cơ quan tình báo Mỹ từng cảnh báo Iran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và tìm cách phong tỏa Eo biển Hormuz nếu bị tấn công.

Ông cho rằng cách Israel mô tả mối đe dọa từ Iran cuối cùng đã “thắng thế trong các cuộc tranh luận” tại Washington, buộc Mỹ phải tham gia cuộc xung đột.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump phủ nhận việc Israel kéo Washington vào chiến tranh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đầu tuần này tuyên bố Tổng thống Donald Trump hành động dựa trên “lợi ích của nước Mỹ” và chính sách “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kéo Mỹ vào cuộc chiến, gọi đây là một “tiền đề sai lầm”.

Theo WSJ