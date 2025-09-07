Mỹ bắt 300 công dân Hàn Quốc tại nhà máy Hyundai ở Georgia, Seoul phản đối mạnh mẽ

Khoảng 300 công dân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư tại nhà máy Hyundai ở Georgia, Mỹ. Seoul lên tiếng phản đối, yêu cầu Washington bảo vệ quyền lợi công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khoảng 300 công dân Hàn Quốc đã bị cuốn vào một cuộc truy quét nhập cư tại một nhà máy của Hyundai ở bang Georgia, theo thông tin từ Seoul.

Chính phủ Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối sau khi cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ hàng trăm lao động tại tổ hợp sản xuất xe điện của Hyundai ở Georgia.

Cuộc đột kích diễn ra hôm thứ Năm tại công trường xây dựng một nhà máy pin ở hạt Bryan, gần thành phố Savannah. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution, hiện có khoảng 1.200 nhân công. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) cho biết chiến dịch là một phần của cuộc điều tra về hành vi tuyển dụng bất hợp pháp.

Văn phòng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) tại Atlanta báo cáo có 450 “người nước ngoài bất hợp pháp” đã bị bắt giữ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết trong số những người bị giam giữ có khoảng 300 công dân Hàn Quốc, bao gồm nhân viên của các công ty đối tác đang công tác ngắn hạn. Nhiều người được cho là đã nhập cảnh Mỹ theo diện thị thực thương mại ngắn hạn hoặc Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program), nhưng phía cơ quan nhập cư kết luận rằng các hoạt động của họ tại nhà máy không phù hợp với mục đích khai báo ban đầu.

“Hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư của chúng ta và quyền lợi của công dân ta không được phép bị xâm phạm một cách bất công trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, theo truyền thông địa phương. “Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc qua Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, đồng thời yêu cầu phía Mỹ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Hàn Quốc được bảo vệ đầy đủ”.

Bộ này bổ sung thêm rằng Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo một “phản ứng toàn diện” để giải quyết vụ việc, trong đó Seoul đang xem xét khả năng cử quan chức cấp cao sang Mỹ để đối thoại trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định việc siết chặt nhập cư trái phép là trọng tâm trong chính sách của ông, cam kết tiến hành cuộc trục xuất người nhập cư phạm pháp lớn nhất trong lịch sử nước này.