Ông Modi gặp ông Tập Cận Bình tại SCO: Ấn Độ, Trung Quốc hàn gắn quan hệ

Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại Thiên Tân bên lề hội nghị SCO, mở ra bước tiến mới hàn gắn quan hệ sau căng thẳng biên giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp tại Thiên Tân trong hôm 31/8, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Trung Quốc đăng cai. Đây được coi là một bước đi ngoại giao quan trọng trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh đang tìm cách ổn định quan hệ sau nhiều năm căng thẳng biên giới.

Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi kể từ năm 2018. Cuộc gặp diễn ra sau nhiều tháng hai bên nỗ lực khôi phục quan hệ vốn bị tổn hại bởi xung đột biên giới kéo dài. Trước đó, hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau tại Kazan, Nga vào tháng 10 năm ngoái trong khuôn khổ hội nghị BRICS.

“Quan hệ của chúng ta đã có hướng tích cực. Biên giới đã có hòa bình và ổn định”, ông Modi khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh việc nối lại Kailash Mansarovar Yatra – chuyến hành hương quan trọng tới núi Kailash và hồ Manasarovar thuộc khu tự trị Tây Tạng, cùng kế hoạch khôi phục đường bay thẳng giữa hai quốc gia.

“Lợi ích của 2,8 tỷ người dân hai nước gắn chặt với sự hợp tác chung. Điều này cũng mở đường cho lợi ích của toàn nhân loại. Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cảm nhận lẫn nhau”, Thủ tướng Ấn Độ nói thêm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau cuộc đụng độ biên giới đẫm máu hồi tháng 6/2020. Nó cũng được đặt trong bối cảnh Mỹ vừa áp mức thuế 50% với Ấn Độ theo quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm phản ứng với chính sách thương mại và việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.

Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm New Delhi, đồng chủ trì vòng đàm phán thứ 24 về vấn đề biên giới cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Hai bên thống nhất một loạt biện pháp cải thiện quản lý biên giới, nối lại đường bay thẳng “trong thời gian sớm nhất”, mở cửa trở lại hoạt động thương mại biên giới và cam kết ủng hộ lẫn nhau khi giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS vào năm 2026 và 2027.

Bắc Kinh cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với New Delhi trước sức ép từ Washington. “Mỹ đã áp thuế tới 50% lên Ấn Độ và còn đe dọa nhiều hơn nữa”, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, ông Từ Phi Hồng, tuyên bố. “Trung Quốc kiên quyết phản đối. Trước những hành động như vậy, im lặng hay nhượng bộ chỉ khiến kẻ bắt nạt lấn tới. Trung Quốc sẽ kiên định sát cánh cùng Ấn Độ”.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao từ Moscow, Bắc Kinh và New Delhi đã thảo luận về việc khôi phục đối thoại Nga – Ấn – Trung (RIC), một cơ chế hợp tác ba bên được hình dung từ nhiều thập kỷ trước như đối trọng với ảnh hưởng phương Tây, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực.