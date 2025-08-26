Ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un trong năm nay, tăng áp lực thương mại và quốc phòng với Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, đồng thời tiếp tục gây sức ép với Hàn Quốc về thương mại, quốc phòng và sự hiện diện quân sự Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/8 (giờ địa phương) cho biết ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, đồng thời khẳng định sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thương mại mới với Hàn Quốc, ngay cả khi ông tiếp tục tung ra những lời chỉ trích nhằm vào đồng minh châu Á đang có chuyến thăm Washington.

“Tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi chào đón tân Tổng thống Hàn Quốc, Lee Jae Myung, đến Nhà Trắng. “Tôi mong được gặp ông Kim Jong-un vào thời điểm thích hợp trong tương lai”.

Cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Lee diễn ra trong bối cảnh căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đăng trên mạng xã hội những lời phàn nàn mơ hồ về một cuộc “Thanh trừng hoặc Cách mạng” ở Hàn Quốc, sau đó rút lại và cho rằng đây có thể là “hiểu lầm” giữa các đồng minh.

Mặc dù hai bên đã đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 7, qua đó giúp hàng xuất khẩu Hàn Quốc tránh các mức thuế khắt khe hơn từ Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến năng lượng hạt nhân, chi tiêu quốc phòng và chi tiết thỏa thuận với 350 tỷ USD đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ.

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục tăng cường giọng điệu cứng rắn. Chủ tịch Kim Jong-un cam kết đẩy nhanh chương trình hạt nhân, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Cuối tuần qua, ông đích thân giám sát vụ phóng thử hệ thống phòng không mới.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1, ông Kim Jong-un vẫn phớt lờ lời kêu gọi tái khởi động ngoại giao trực tiếp mà ông Trump từng theo đuổi trong nhiệm kỳ 2017-2021, nhưng không đạt được thỏa thuận nào nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Trong Phòng Bầu dục, Tổng thống Lee tránh những màn đối đầu kịch tính từng xảy ra trong chuyến thăm tháng 2 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay tháng 5 của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Thay vào đó, ông Lee áp dụng “chiến thuật quen thuộc” của nhiều lãnh đạo nước ngoài khi đến Nhà Trắng: trò chuyện về golf, ca ngợi phong cách trang trí và nỗ lực hòa giải của ông Trump. Ông thậm chí cho biết đã đọc cuốn hồi ký năm 1987 có tên “Trump: The Art of the Deal” để chuẩn bị.

Ông Lee còn khéo léo khuyến khích Trump nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

“Tôi hy vọng ngài có thể mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên – quốc gia duy nhất còn bị chia cắt – để ngài có thể gặp ông Kim Jong-un, xây dựng một ‘Trump World’ ở Triều Tiên, nơi tôi có thể chơi golf, và để ngài thực sự đóng vai trò như một nhà kiến tạo hòa bình mang tầm vóc lịch sử thế giới”, ông Lee phát biểu bằng tiếng Hàn.

Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào Mỹ, khi Washington bảo đảm an ninh bằng quân đội và răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump lại gọi Seoul là một “cỗ máy tiền bạc” lợi dụng sự bảo vệ quân sự của Mỹ.

Những vấn đề gai góc

Ông Trump tiếp tục gây sức ép với Hàn Quốc về thỏa thuận thương mại và nhiều vấn đề liên quan đến liên minh quân sự song phương.

Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với ông Lee về “tin tình báo” liên quan đến các cuộc điều tra tại Hàn Quốc, trong đó có nhắm vào nhà thờ và căn cứ quân sự. Nhà Trắng chưa đưa thêm chi tiết.

Đầu tháng này, cảnh sát Seoul đã khám xét Nhà thờ Sarang Jeil, do mục sư Jun Kwang-hoon đứng đầu, người từng dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol. Cảnh sát điều tra những người ủng hộ ông Yoon vì đã xông vào tòa án hồi tháng 1 sau khi cơ quan này gia hạn giam giữ ông do nỗ lực ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.

Tháng 7, các công tố viên cũng khám xét một phần căn cứ quân sự do Mỹ - Hàn đồng vận hành, liên quan đến cuộc điều tra hành động của ông Yoon. Giới chức Hàn Quốc khẳng định lực lượng và tài sản của Mỹ không bị ảnh hưởng.

Ông Trump dự kiến sẽ thúc ép Lee cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt liên quan đến việc duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Khi được hỏi liệu có giảm quân số để tăng tính linh hoạt tại khu vực, ông Trump nói: “Tôi không muốn trả lời ngay bây giờ”, nhưng ám chỉ có thể Mỹ nên sở hữu “mảnh đất nơi chúng tôi có pháo đài lớn”, dường như đề cập tới căn cứ Camp Humphreys.

Trước đó, ông Lee nói với báo giới rằng sẽ khó để Seoul chấp nhận yêu cầu của Mỹ về “tính linh hoạt” trong việc sử dụng lực lượng, ám chỉ khả năng Washington muốn triển khai quân ở Hàn Quốc cho những nhiệm vụ rộng hơn.

Ông Lee khẳng định muốn duy trì con đường hợp tác cân bằng với Mỹ, đồng thời tránh làm mất lòng Bắc Kinh – đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Khi lên đường sang Mỹ, ông đã cử một phái đoàn đặc biệt tới Bắc Kinh nhằm kêu gọi bình thường hóa quan hệ.

Ông Lee cũng cho biết một số quan chức Washington đang đề xuất thay đổi thỏa thuận thương mại, và ông sẽ nhấn mạnh các khoản đầu tư lớn từ Hàn Quốc tại Mỹ khi thăm xưởng đóng tàu của tập đoàn Hanwha ở Philadelphia trong hôm 26/8.

Tổng thống Trump dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc từ ngày 30/10 đến 1/11.

Theo CNA, Reuters