Thiết lập khu hồi sức hiện đại, ngành y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội XIV

Ngành y tế đã thiết lập khu hồi sức tích cực với đầy đủ trang thiết bị hiện đại ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời bố trí các tổ y tế trực tại khách sạn nơi đại biểu lưu trú, nhằm bảo đảm mức sẵn sàng cao nhất cho Đại hội XIV.

Chuẩn bị y tế toàn diện từ sớm, từ xa

Buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm cho Đại hội XIV do Bộ Y tế tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia hôm nay 12/1 do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì.

Buổi diễn tập do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chủ trì và các chuyên gia đầu ngành tham gia

Tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Việc bảo đảm công tác y tế từ phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu đến khám, chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời là vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của toàn ngành y tế.

Theo ông Thuấn, sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ các nội dung y tế phục vụ Đại hội.

Các BV được giao nhiệm vụ đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2025 và khám, kiểm tra sức khỏe cho các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bộ Y tế đã thành lập Tiểu ban Y tế và Hội đồng Chuyên môn về khám, chữa bệnh phục vụ Đại hội, bố trí các tổ y tế trực thường xuyên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các khách sạn nơi đại biểu, khách mời lưu trú.

Song song đó, các đội cấp cứu lưu động và lực lượng dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhằm đáp ứng kịp thời khi xảy ra các tình huống y tế bất thường.

Danh mục thuốc, thiết bị y tế và vật tư thiết yếu cũng được rà soát, cập nhật, bảo đảm đầy đủ cho mọi kịch bản có thể phát sinh.

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các vụ, cục, BV và Sở Y tế Hà Nội. Các hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị những bệnh và tình trạng thường gặp trong quá trình tổ chức Đại hội được xây dựng chi tiết, thống nhất trong toàn hệ thống.

Công tác diễn tập theo đúng kế hoạch

Diễn tập cấp cứu ở mức độ cao nhất

Ở mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú đều bố trí một phòng trực cấp cứu. Riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một khu vực hồi sức tích cực được thiết lập như một đơn nguyên hồi sức hiện đại, cùng hai phòng cấp cứu và khám chữa bệnh, được trang bị đầy đủ xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các hệ thống xét nghiệm nhanh và thuốc thiết yếu.

Khu hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban Y tế và các bệnh viện đầu ngành như BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV 108 và BV Hữu nghị, bảo đảm khả năng xử trí tối ưu cho những tình huống phức tạp nhất.

Về nhân lực, lực lượng tham gia trực và cấp cứu được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao đến từ các BV tuyến Trung ương và Hà Nội. Hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, hồi sức tích cực, đột quỵ, ngoại khoa, chống độc, bệnh nhiệt đới…

Diễn tập các tình huống

Buổi diễn tập tập trung vào bốn tình huống cấp cứu điển hình. BV Bạch Mai làm đầu mối diễn tập ba tình huống gồm ngừng tuần hoàn, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. BV Việt Đức phụ trách tình huống cấp cứu đa chấn thương, với sự phối hợp của BV Hữu nghị và BV 108.

Kết thúc buổi diễn tập, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết yêu cầu rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ với tinh thần chuẩn bị ở mức cao nhất nhưng hy vọng phải can thiệp ở mức thấp nhất. Mọi tình huống phát sinh trong thời gian Đại hội sẽ được Hội đồng chuyên môn xem xét, quyết định, trên cơ sở bảo đảm thông tin thông suốt, chỉ đạo kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Chuyên gia báo cáo công tác diễn tập

Theo kế hoạch, ngày 13/1, các tổ y tế sẽ tham gia công tác sơ duyệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hoàn thiện toàn bộ phương án trước khi Đại hội XIV chính thức diễn ra.