Hà Nội đặt hàng loạt mốc thời gian cho dự án Olympic của Vingroup

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp rà soát các công trình, dự án ảnh hưởng và đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, ngày 30/12/2025, Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án lớn, quan trọng của thành phố, trong đó trọng tâm là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây được xác định là các dự án có quy mô đặc biệt lớn, mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô và cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2020-2030.

Đối với khu đô thị thể thao Olympic, có quy mô khoảng 9.171 ha, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đồng loạt tổ chức thi công xây dựng dự án từ tháng 2/2026.

Trọng tâm trước mắt là phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411 ha, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công trình điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được yêu cầu phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh vào tháng 2/2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để bảo đảm tiến độ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các phân khu còn lại (A, C, D và phần còn lại của phân khu B), tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thi công.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện để người dân thu hoạch xong vụ chiêm trong tháng 5-6/2026.

Giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng toàn bộ các phân khu A, B, C, D vào tháng 6/2026. Riêng phân khu B phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 2/2026.

Nguyên tắc xuyên suốt là giải phóng mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, xác định phạm vi đất thu hồi; các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, đôn đốc chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bảo đảm hài hòa lợi ích, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chuyển đổi nghề cho người dân và tạo điều kiện để người dân thu hoạch xong vụ chiêm trong tháng 5-6/2026.

Liên quan đến các dự án chồng lấn trong phạm vi quy hoạch, Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, xác định đầy đủ số lượng, khối lượng các dự án trong và ngoài ngân sách bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng tiêu chí, nguyên tắc xử lý (di dời, giữ lại, điều chỉnh hoặc dừng). Việc này phải có bảng so sánh, đánh giá, lập luận cụ thể, trong đó báo cáo đối với phân khu B hoàn thành trước ngày 8/1/2026, còn các phân khu A, C, D hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Về định hướng phát triển, Thành phố yêu cầu nhà đầu tư - liên danh do Vinhomes đại diện cập nhật định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng tỷ lệ công trình cao tầng nhằm giảm mật độ xây dựng, mở rộng không gian xanh, phát triển hạ tầng kỹ thuật xanh, thông minh.

Dự án phải hình thành các khu đô thị đồng bộ phục vụ tái định cư, kết hợp khu thương mại - dịch vụ cao tầng để giãn dân nội đô, đồng thời có giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống theo hướng sinh thái, bền vững. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm người dân địa phương được thụ hưởng đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, xã hội, văn hóa và thể thao từ dự án.

Trong công tác quản lý xây dựng, Sở Xây dựng được giao tham mưu văn bản chỉ đạo chung về quản lý cấp phép và trật tự xây dựng trong toàn bộ khu vực quy hoạch 9.171 ha, hoàn thành trước ngày 8/1/2026. Trên cơ sở báo cáo của nhà đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, cũng trong thời hạn trước ngày 8/1/2026.

Với hàng loạt mốc tiến độ cụ thể, từ giải phóng mặt bằng, thi công, hoàn thành các hạng mục trọng điểm đến hoàn thiện toàn dự án, khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới, góp phần tạo dấu ấn mang tính biểu tượng cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển tiếp theo.