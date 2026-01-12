Sẽ thưởng 1 triệu USD cho sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize được công bố nhằm tìm kiếm sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD kỳ vọng thúc đẩy tinh thần làm chủ công nghệ và tạo ra những đột phá mang dấu ấn trí tuệ Việt.

Sản phẩm công nghệ đình đám khởi nguồn từ ý tưởng rất nhỏ

Chiều 12/1, Liên minh Trí tuệ nhân tạo (AI) Âu Lạc công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, trao tặng 1 triệu USD cho 1 sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ.

Tại lễ công bố giải thưởng, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc cho biết Việt Nam "không thể chỉ là một quốc gia sử dụng công nghệ, mà phải tự mình làm chủ công nghệ", đặc biệt trong bối cảnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Đây là lý do Liên minh triển khai giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với kỳ vọng khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

"Chúng tôi muốn tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng công nghệ Việt cùng nhau phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần dấn thân, làm chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đưa Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến", ông Trương Gia Bình nói.

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết tiêu chí quan trọng trong thẩm định giải pháp dự thi là mức độ ảnh hưởng đối với xã hội, doanh nghiệp và đời sống.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize chia sẻ góc nhìn rằng nhiều sản phẩm công nghệ đình đám trên thế giới khởi nguồn từ những ý tưởng rất nhỏ. Ông Khoa dẫn ví dụ về Facebook - vốn ban đầu chỉ là một mạng xã hội dành cho sinh viên.

Ông cho rằng những ý tưởng có thể tồn tại và phát triển lâu dài thường xuất phát từ những nhu cầu rất thực tế và doanh nghiệp lớn hay startup bản chất đều cần có ý tưởng.

Nhìn lại Việt Nam năm 1997, khi Internet bắt đầu được kết nối, đã xuất hiện những sáng kiến rất nhỏ như mạng Trí tuệ Việt Nam, nhưng sau đó phát triển thành những doanh nghiệp lớn, thậm chí trở thành kỳ lân. "Từ những trải nghiệm đó, tôi tin rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể tìm ra những ý tưởng có giá trị, tạo ra tác động thực sự và mang lại ảnh hưởng tích cực không chỉ cho Việt Nam mà còn cho thế giới", ông Khoa nói.

Từ đó, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Âu Lạc Grand Prize chia sẻ tiêu chí quan trọng nhất là mức độ ảnh hưởng của sản phẩm, giải pháp đối với xã hội, doanh nghiệp và đời sống. Quan trọng hơn cả là chất lượng của ý tưởng.

Mở không gian để trí tuệ Việt hội tụ và cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Tuấn Anh đánh giá cao việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc. Đây là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông Lê Anh Tuấn cho rằng Âu Lạc Grand Prize là sáng kiến thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Lê Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, Giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu, là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

"Thông qua Giải thưởng, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm một không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước", Thứ trưởng Lê Tuấn Anh nói.

Theo Ban tổ chức, Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ nguyên tắc đạo đức AI.

Một số tiêu chí được đưa ra gồm tính tác động - giải pháp đã hoàn thiện và triển khai thực tế, tạo ra lợi ích xã hội hoặc kinh tế tại Việt Nam có thể đo lường được; tính đổi mới, làm chủ công nghệ - thể hiện tư duy đột phá về công nghệ, mô hình triển khai hoặc cách tiếp cận vấn đề; tính bền vững - đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, có thể mở rộng quy mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.

Ngoài ra, giải thưởng cũng sẽ đánh giá sản phẩm, giải pháp có thể đóng góp trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực của AI đối với xã hội.

Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng.