Ông Trump mỉa mai sức mạnh phòng thủ của Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hệ thống phòng thủ của Greenland chỉ gồm “hai xe trượt chó kéo”, cho rằng Nga hoặc Trung Quốc có thể thâu tóm hòn đảo bất cứ lúc nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn ngăn Nga và Trung Quốc “thâu tóm” Greenland, đồng thời mỉa mai rằng khả năng phòng thủ của Đan Mạch tại hòn đảo này chỉ gồm “hai xe trượt chó kéo”.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 11/1, ông Trump cho rằng Nga hoặc Trung Quốc có thể tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này bất cứ lúc nào.

“Greenland – về cơ bản, hệ thống phòng thủ của họ chỉ là hai xe trượt chó kéo”, ông nói. “Trong khi đó, các tàu khu trục và tàu ngầm của Nga, rồi tàu khu trục và tàu ngầm của Trung Quốc thì ở khắp nơi. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Kể từ thế kỷ 19, nhiều quan chức Mỹ đã lập luận rằng hòn đảo Bắc Cực này – nơi hiện đã có một căn cứ quân sự của Mỹ – nên trở thành lãnh thổ của Mỹ. Sau khi ông Trump tái khẳng định mong muốn mua lại Greenland ngay đầu nhiệm kỳ hai với lý do an ninh quốc gia, Copenhagen cho biết sẽ tăng cường phòng thủ bằng cách bổ sung các đội tuần tra bằng xe trượt chó kéo và mua thêm 2 tàu tuần tra Bắc Cực, nhằm tăng cường cho đội tàu đã cũ gồm 4 chiếc của Greenland.

Các báo cáo truyền thông khi đó cho biết Greenland có tổng cộng 12 đơn vị xe trượt chó làm nhiệm vụ tuần tra. Lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này phần lớn bị bao phủ bởi băng tuyết, với các khu định cư và hạ tầng chủ yếu tập trung dọc theo bờ biển.

Các quốc gia Bắc Âu đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về cái gọi là mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc đối với Greenland, khẳng định không phát hiện hoạt động quân sự nào trong khu vực trong những năm gần đây, theo Financial Times.

“Đơn giản là không đúng khi nói rằng người Trung Quốc và người Nga đang hiện diện ở đó. Tôi đã xem các báo cáo tình báo. Không có tàu chiến, không có tàu ngầm”, một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu nói với tờ báo.

Đầu tháng này, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích tại Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo các quan chức chính quyền Trump, chiến dịch này một phần nhằm củng cố vị thế bá quyền của Washington tại Tây Bán cầu và đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Nam Mỹ.

Theo RT