Mưa lớn, nhiều xã của Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu

Sáng 17/11, người dân một số xã ở Đà Nẵng tiếp tục căng mình ứng phó lũ do nước sông Vu Gia lên nhanh bất ngờ.

Clip: Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng ngập lụt trở lại do nước sông Vu Gia-Thu Bồn lên cao.

Anh Thương ở xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết nước sông Vu Gia bất ngờ dâng cao trong đêm khiến nhiều khu vực ngập sâu. Giao thông bị chia cắt, người dân phải vội vã di dời tài sản lên cao.

Cũng trong tối 16/11, lốc xoáy tại xã Chiên Đàn (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh cũ) đã làm tốc mái và đổ sập nhiều công trình, nhà cửa.

Lốc xoáy gây đổ sập tường trụ sở UBND xã Tam Thái cũ và làm hư hại nhiều cây xanh, công trình phụ trợ.

Khu dân cư xã Thượng Đức mênh mông nước trong sáng 17/11.

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung bộ cho biết trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 16/11 đến 9h ngày 27/11), Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to như: Khâm Đức 296 mm, Thành Mỹ 270 mm, La Êê 297.6 mm, Trà Dơn 202.6 mm, Hiệp Đức 217.2 mm…

Mưa lớn khiến lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn lên nhanh, mực nước trên sông Vu Gia đang ở mức trên BĐ3, sông Thu Bồn ở mức trên BĐ2, sông Hàn và sông Tam Kỳ ở dưới BĐ1.

Do mưa lớn, trong 24 giờ tới, tình trạng ngập lụt sâu xảy ra trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư ngập úng tại các khu đô thị. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,25 – 1,25 m và có nơi ngập cao hơn tại các xã/phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Quế Phước, Hòa Tiến, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn.

Tình trạng ngập lụt tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc Độ có độ sâu ngập phổ biến từ 0,5- 1,5 m; có nơi ngập cao hơn trên 2,5 m.

Giông lốc làm đổ sập nhiều công trình ở xã Chiên Đàn (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh cũ). Ảnh Kênh Quảng Nam 92

Đặc biệt, các xã/phường nam Điện Bàn Bắc, nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước… có nguy cơ ngập sâu 1 – 2,5 m; có nơi ngập sâu đến hơn 3 m.

Tình trạng ngập lụt gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng nhà cửa, công trình, tài sản của người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội.