Đà Nẵng mới định vị thương hiệu du lịch như thế nào?

Những hạn chế kìm hãm du lịch Đà Nẵng mới

Sáng 14/11, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Xúc tiến, Quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới - Định vị điểm đến quốc tế”.

Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch, các chuyên gia, nhà tư vấn về du lịch, truyền thông quốc tế, cùng các tập đoàn kinh tế - du lịch lớn, các hãng hàng không, công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở cung ứng dịch vụ… trên địa bàn và khu vực.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của hội thảo trong định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn, trao đổi, thảo luận để đưa ra những góc nhìn đa chiều, từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, đến các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng những người làm du lịch và truyền thông để từ đó thành phố có nhiều cơ sở, ý tưởng hữu ích xây dựng chiến lược và kế hoạch để xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến trong nhiều năm tới, nhất là sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nhìn lại thực trạng ngành du lịch Đà Nẵng, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng thừa nhận, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như hình ảnh điểm đến, xúc tiến du lịch đa kênh, đa thị trường, kết nối quốc tế và nội địa… thì du lịch Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, thách thức.

“Đó là khoảng trống chiến lược định vị hình ảnh và thị trường. Đà Nẵng chưa xác lập được dấu ấn thương hiệu rõ ràng trên bản đồ thế giới.

Xúc tiến chưa tạo được hiệu quả đến một số thị trường, đặc biệt là các thị trường ở xa. Bên cạnh đó, các chiến dịch quảng bá vẫn thiên về hình thức sự kiện, thiếu tính dài hạn, chưa tận dụng tốt dữ liệu số và xu hướng truyền thông mới”, ông Vương nói.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng thừa nhận và chỉ ra những hạn chế trong chiến lược định vị du lịch Đà Nẵng thời gian qua.

Bên cạnh đó, bản sắc thương hiệu quốc tế của Đà Nẵng chưa thực sự rõ ràng. Đà Nẵng được yêu mến, nhưng đối với du khách quốc tế Âu, Úc, Mỹ chỉ mới nhận diện rõ hình ảnh Hội An.

Mặc dù đã được quan tâm, ưu tiên bổ sung ngân sách, nhưng so với các địa phương trong nước và khu vực, nguồn lực dành cho hoạt động xúc tiến quảng bá của Đà Nẵng còn hạn chế nên việc thu hút các thị trường Âu, Úc, Mỹ, Trung Đông vẫn còn khó khăn.

Ngoài ra, sự gắn kết giữa nhà quản lý - doanh nghiệp - cộng đồng trong xây dựng thương hiệu điểm đến chưa thật chặt chẽ; tính liên kết chuỗi giữa các địa phương còn mang quy mô nhỏ; ứng dụng công nghệ trong xúc tiến quảng bá còn chưa chuyên sâu; hoạt động kết nối đường bay khó khăn; nguồn nhân lực chưa phát triển đồng đều… đang là những hạn chế mà ngành du lịch Đà Nẵng đang đối mặt và cần được khắc phục.

Đồng quan điểm với Sở VH-TT&DL, trong phiên đối thoại, bà Trần Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Đảo ký ức Hội An cho rằng, Đà Nẵng có rất nhiều sản phẩm du lịch, nhưng chiến lược chung cho du lịch Đà Nẵng thì chưa có. Tiếp đến Đà Nẵng có nhiều thị trường, nhiều loại du khách đến Đà Nẵng gồm Âu - Mỹ, Hàn Quốc, Bắc Á,… nhưng chưa có chiến lược truyền thông cụ thể cho từng loại phân khúc khách.

Bên cạnh đó, du lịch Đà Nẵng chịu sự cạnh tranh chính trong thị trường nội địa như Nha Trang, Phú Quốc,… Xa hơn là Singapore, Phuket (Thái Lan)… Nên chăng cần nhận định rõ giá trị cốt lõi riêng của Đà Nẵng, từ đó đưa ra chiến lược truyền thông phù hợp.

Thêm nữa, hiện du lịch Đà Nẵng chưa có đại diện thương hiệu toàn cầu cho địa phương, quảng bá cho hình ảnh du lịch Đà Nẵng mà chủ yếu phụ thuộc vào các KPL, Tiktoker… Đặc biệt, công tác quảng bá, truyền thông hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào thương hiệu và quảng bá của các doanh nghiệp.

“Nên cần có kế hoạch, giải pháp và chiến lược truyền thông bài bản trong thời gian tới”, bà Huyền chia sẻ.

Chiến lược nào cho du lịch Đà Nẵng mới?

Hiến kế cho Đà Nẵng, ông David Johnson, CEO Công ty Delivering Asia, đưa ra các ý tưởng định vị du lịch của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Lấy bài học từ Phuket (Thái Lan), ông David Johnson cho biết ngành du lịch Phuket đã thay đổi hình ảnh du lịch Phuket một cách ngoạn mục. Xây dựng các câu chuyện mới về du lịch Phuket, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ từ cơ sở lưu trú cho đến dịch vụ hàng không, sân bay, y tế, giáo dục.

Ông David Johnson, CEO Công ty Delivering Asia đưa ra các quan điểm cho chiến lược phát triển du lịch Đà Nẵng trong tương lai.

Quay lại với du lịch Đà Nẵng, David Johnson cho rằng: “Muốn phát triển, du lịch Đà Nẵng phải tạo ra sức hấp dẫn, thu hút du khách. Với những bản sắc riêng, từ ẩm thực, thiên nhiên và di sản thế giới hiện có, Đà Nẵng cần có thông điệp truyền thông nhất quán.

Tiếp đó là tổ chức các sự kiện hàng năm về môi trường hàng năm, thúc đẩy hợp tác công tư để cân bằng lợi ích giữa các bên… từ đó tạo dựng cơ hội và định vị sản phẩm du lịch Đà Nẵng”.

Đưa ra ý tưởng cho Đà Nẵng, bà Nguyễn Hoàng Mai, Viện Văn hoá, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam đặt câu hỏi: “Nếu nhìn vào logo du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ thấy sự khác biệt lớn. Điều này cho thấy những giá trị khác biệt giữa du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáp nhập. Vậy sau sáp nhập sẽ như thế nào?”.

Với vấn đề này, bà Mai cho rằng, cần xác định đâu là giá trị cốt lõi của Đà Nẵng mới. Với những gì Đà Nẵng mới đang sở hữu, giá trị cốt lõi là sự cân bằng, di sản văn hoá sống và tính sáng tạo hiện đại của Đà Nẵng mới. Bên cạnh đó, yếu tố con người thân thiện, năng động cũng là giá trị cốt lõi của Đà Nẵng mới.

“Vì vậy, Đà Nẵng nên xác định chiến lược thương hiệu đa tầng: 1 điểm đến 2 thế giới. Nhận diện địa phương: Cân bằng và đáng sống… Từ đó xây dựng các hành động xoay quanh các định hướng này”, bà Mai nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Hoàng Mai, Viện Văn hoá, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam đưa ra chiến lược định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng - "Một điểm đến, hai thế giới".

Chia sẻ trong phiên đối thoại, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng những gì du lịch Đà Nẵng đã làm tốt thì nên duy trì. Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục thông điệp Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện toàn cầu bởi các sự kiện đã được Đà Nẵng xây dựng và định vị sâu sắc.

Hơn nữa, Đà Nẵng sở hữu những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đan xen không khác gì Việt Nam thu nhỏ thì không nên cố định thông điệp mà cần định vị thông điệp cho từng phân khúc thị trường khách.

Theo ông David Johnson, Đà Nẵng có nhiều lợi thế và giá trị cốt lõi để phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

“Theo tôi, chiến lược chung, hình ảnh chung cho du lịch Đà Nẵng mới cần có một thông điệp chung mang tính cảm xúc dành cho thị trường chung của Đà Nẵng, bởi lẽ Đà Nẵng sở hữu rất nhiều giá trị từ văn hoá truyền thống, di sản đến điểm đến hiện đại, năng động mà không phải nơi nào cũng có thể sở hữu. Tiếp đó chúng ta cần xây dựng Đà Nẵng là điểm đến du lịch bền vững, kéo theo đó là du lịch y tế, nghỉ dưỡng… với chất lượng vượt trội”, ông Quỳnh chia sẻ.

Tiếp ý kiến, bà Huyền cho rằng Đà Nẵng nên định vị là thành phố của sự kiện, lễ hội. Thứ hai, Đà Nẵng là cửa ngõ văn hoá miền Trung và của Việt Nam.

"Chính vì vậy, Đà Nẵng cần định vị biểu tượng của du lịch biển. Từ đó xây dựng thông điệp, chiến lược truyền thông bao trùm các giá trị này, hướng đến định vị Đà Nẵng là thành phố đáng sống của cả châu Á, điểm đến nghỉ dưỡng toàn cầu”, bà Huyền chia sẻ thêm.