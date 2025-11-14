Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Ảnh: Tàu tuần dương Prairial Hải quân Pháp đến Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố trong 6 ngày.

vt_tau hai quan phap 4.png
Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp trên vịnh Đà Nẵng.
vt_tau hai quan phap 3.png
Tàu tuần dương Prairial, Hải quân Pháp chở theo tổng 93 thủy thủ đoàn, tàu dài 93,5m, ngang khoảng 14m, tải trọng gần 3.000 tấn.
vt_tau hai quan phap 2.png
Trước đó, vào tháng 4/2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng.
vt_tau hai quan phap 5.png
Trong thời gian lưu lại, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; thủy thủ đoàn giao lưu chuyên môn, thể thao với lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan một số điểm văn hóa địa phương.
vt_tau hai quan phap 6.png
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tại lễ đón tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp được tổ chức tại cầu cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).
vt_tau hai quan phap 8.png
Tham dự lễ đón có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).
vt_tau hai quan phap 11.png
Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu thường niên giữa hải quân hai nước, phù hợp định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng và góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp được thiết lập từ năm 2024.
vt_tau hai quan phap 10.png
Tàu tuần dương Prairial được trang bị hệ thống khí tài hiện đại gồm hệ thống radar đa nhiệm, tên lửa hành trình, hệ thống tác chiến điện tử...
vt_tau hai quan phap 9.png
Tuần dương Prairialđược được trang bị pháo hạm hạng nặng phía mũi tàu.
vt_tau hai quan phap 1.png
Trực thăng cơ động phía đuôi tàu.

