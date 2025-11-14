Ảnh: Tàu tuần dương Prairial Hải quân Pháp đến Đà Nẵng

“Nếu nhìn vào logo du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ thấy sự khác biệt lớn. Điều này cho thấy những giá trị khác biệt giữa du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáp nhập. Vậy sau sáp nhập sẽ như thế nào?”, bà Nguyễn Hoàng Mai đặt vấn đề.