Ảnh: Tàu tuần dương Prairial Hải quân Pháp đến Đà Nẵng
Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố trong 6 ngày.
bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Đà Nẵng mới định vị thương hiệu du lịch như thế nào?
“Nếu nhìn vào logo du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ thấy sự khác biệt lớn. Điều này cho thấy những giá trị khác biệt giữa du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáp nhập. Vậy sau sáp nhập sẽ như thế nào?”, bà Nguyễn Hoàng Mai đặt vấn đề.
Được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh nói gì?
Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tuấn Anh có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính.
Chủ tịch TP Đà Nẵng nói lý do phải lấn biển làm khu đô thị
Ngày 13/11, trong khuôn khổ hội nghị do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ về các dự án trọng điểm, trong đó có dự án lấn biển trị giá 366.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.
Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 từ 10% trở lên
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển phường Hội An Tây
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển phường Hội An Tây và xã Duy Nghĩa.
Giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Trung, tân Phó Bí thư Thành ủy.
Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Phạm Quang Ngọc, nguyên Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Tổng bí thư Tô Lâm: Đưa khoa học – công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường xử lý dứt điểm những "nút thắt, điểm nghẽn, đưa khoa học – công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp.
Vụ nữ du khách bị hủy phòng dù đã thanh toán: Khách sạn Royal Hostel lộ hàng loạt sai phạm
Sau vụ việc nữ du khách bị hủy phòng dù đã thanh toán đủ tiền, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo, Hà Nội) có nhiều vi phạm về hoạt động kinh doanh, lưu trú và phòng cháy chữa cháy.
Yêu cầu áp dụng công nghệ số trong xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội
Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm quy trình mua bán, công khai minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời áp dụng công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân, giảm quá tải hồ sơ...
Đề nghị làm rõ trách nhiệm xả lũ thủy điện khi Đà Nẵng ngập sâu
Ngày 11/11, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của thuỷ điện trong điều tiết lũ, gây ngập cho hạ du trong đợt lũ đầu tháng 11 vừa qua.
Khởi tranh cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025
Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập Quốc tế”, 32 thí sinh thuộc 16 đội thi đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cơ sở F&B hàng đầu trong khu vực đã chính thức bước vào Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025 lần thứ 5.
Thủ tướng: Bộ Công an vào cuộc ngăn chặn tiêu cực trong xét duyệt nhà ở xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm, ngăn chặn tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và giữ vững tính nhân văn của chính sách.
Đà Nẵng dự chi hàng trăm tỷ đồng phục vụ phát triển chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
Sáng 11/11, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP về dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chíp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Chủ tịch Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Văn hoá kinh doanh – nền tảng cho nền kinh tế tử tế và bền vững
Diễn đàn Quốc gia "Văn hoá với Doanh nghiệp" 2025 khẳng định văn hoá kinh doanh là nền tảng để doanh nghiệp Việt phát triển bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hé lộ về người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ tại trường dân lập ở Ninh Bình
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết sau khi xuất hiện clip trên mạng, đơn vị đã xác minh. Theo đó người đàn ông trong clip là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.
Đà Nẵng dự chi 377 tỷ đồng hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính
UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.