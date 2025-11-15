Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Kinh hoàng cơ sở chế biến mỡ bẩn nằm sâu trong nghĩa địa

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) ập vào thì xưởng chế biến mỡ động vật là 1 bãi nhầy với những bịch mỡ động vật bốc mùi, cùng những thứ không thể nghĩ sẽ đưa vào miệng.

Cơ sở sản xuất mỡ động vật bẩn nằm giữa nghĩa địa thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng
Cơ sở sản xuất mỡ động vật bẩn nằm giữa nghĩa địa thôn Phú Sơn Nam, xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng

Sau thời gian theo dõi, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) phối hợp với UBND xã đã kiểm tra đột xuất và phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong nghĩa địa.

Cơ sở chế biến tồn tại trên địa bàn thôn Phú Sơn Nam do một người đàn ông trú ở xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ, 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

IMG_7895.jpeg
Những bao mỡ động vật bốc mùi chờ được chế biến.

Tại hiện trường, Công an xã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, nhiều máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Do cơ sở nằm giữa nghĩa địa, lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

IMG_7894.jpeg
Mỡ động vật sau khi được nấu và ép ra.

Với kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khoá:

Đà Nẵng Thực phẩm bẩn

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Xúc tiến, Quảng bá du lịch Đà Nẵng thời kỳ mới - Định vị điểm đến quốc tế”

Đà Nẵng mới định vị thương hiệu du lịch như thế nào?

“Nếu nhìn vào logo du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ thấy sự khác biệt lớn. Điều này cho thấy những giá trị khác biệt giữa du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam trước sáp nhập. Vậy sau sáp nhập sẽ như thế nào?”, bà Nguyễn Hoàng Mai đặt vấn đề.

Các đội thi tham gia Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo và ban tổ chức.

Khởi tranh cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025

Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập Quốc tế”, 32 thí sinh thuộc 16 đội thi đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cơ sở F&B hàng đầu trong khu vực đã chính thức bước vào Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025 lần thứ 5.