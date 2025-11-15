Kinh hoàng cơ sở chế biến mỡ bẩn nằm sâu trong nghĩa địa

Khi Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) ập vào thì xưởng chế biến mỡ động vật là 1 bãi nhầy với những bịch mỡ động vật bốc mùi, cùng những thứ không thể nghĩ sẽ đưa vào miệng.

Sau thời gian theo dõi, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) phối hợp với UBND xã đã kiểm tra đột xuất và phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong nghĩa địa.

Cơ sở chế biến tồn tại trên địa bàn thôn Phú Sơn Nam do một người đàn ông trú ở xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ, 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những bao mỡ động vật bốc mùi chờ được chế biến.

Tại hiện trường, Công an xã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, nhiều máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Do cơ sở nằm giữa nghĩa địa, lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Mỡ động vật sau khi được nấu và ép ra.

Với kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.