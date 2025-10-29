Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Sau khi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Huế, ngày 29/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát và làm việc với TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết Đà Nẵng đã huy động gần 6.200 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân cơ sở, cùng nhiều phương tiện như ca nô, thuyền máy, xe múc, xe ủi… sẵn sàng ứng phó tại các vị trí xung yếu.

Tính đến sáng 29/10, toàn thành phố có hơn 66.800 hộ dân bị ngập lụt; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn và 29 xã, phường ngập nặng. Các lực lượng đã sơ tán hơn 4.800 hộ với 15.800 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ông Hưng, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai chủ động, quyết liệt và linh hoạt, theo mô hình chính quyền 2 cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Thành phố đã xây dựng phương án chi tiết đến từng cụm dân cư, từ khâu di dời, bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, thực phẩm, đến ổn định đời sống sau thiên tai.

Ngoài khu vực nội thành, Đà Nẵng cũng theo dõi chặt chẽ tình trạng sạt lở bờ biển Hội An dài khoảng 5 km, đồng thời rà soát các tuyến giao thông miền núi trọng điểm, triển khai biện pháp gia cố, phòng chống tổng thể, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị an toàn, thích ứng hiệu quả với thiên tai trong dài hạn.

Bờ biển Cửa Đại bị sóng biển xâm thực sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đà Nẵng phải ưu tiên cao nhất cho việc bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân; không được lơ là, phải chủ động mọi phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Phó thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách thực chất, linh hoạt, hiệu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường. Bộ Y tế phải tiếp tục chỉ đạo nếu cần thiết.

Về lâu dài, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai khi thiên nhiên đang thay đổi, theo hướng chủ động, thích ứng. Hằng năm luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó, nhưng cần đảm bảo triển khai hiệu quả, không bị động. Bên cạnh đó, xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, đồng thời tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, khảo sát các khu vực trọng điểm như Hội An, bờ biển bị xâm thực và 28 xã miền núi. "Việc khảo sát, đánh giá cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành và viện nghiên cứu, nhằm xây dựng mô hình ứng phó dài hạn, bao gồm hệ thống thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định khu vực cần bảo vệ, khu vực nên tránh theo quy luật tự nhiên", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Sau buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến phường Điện Bàn Đông để thăm hỏi, tặng quà người dân đang chịu ngập lụt, kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây.

Tại các điểm đến, Phó thủ tướng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với khó khăn của bà con, đồng thời động viên và ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, ý thức phòng chống thiên tai cao của chính quyền và người dân địa phương.