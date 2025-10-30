5 ngày mưa lũ lịch sử gây thiệt hại khủng khiếp thế nào ở Đà Nẵng?

Đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10-29/10 trên địa bàn Đà Nẵng đã làm 7 người chết, 4 người mất tích, 21 người bị thương, 76.427 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập.

Sáng 30/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm. Cụ thể, Trà Giáp 1.752,6 mm, Phước Chánh 1.558,2 mm, Phước Thành: 1.517,8 mm, Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng 1.503mm, Phước Hiệp 1.459,6 mm...

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản. Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Đêm qua (29/10), lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn đã trên mức BĐ3 từ 0,4-1,4m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964 và 2007. Hiện mưa đã giảm và nước sông đang xuống chậm.

Mưa lũ khiến 76.427 hộ dân bị ngập, 10 xã bị chia cắt hoàn toàn, 29 xã bị ngập nặng, hàng loạt tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lũ khiến 76.427 hộ dân bị ngập, 10 xã bị chia cắt hoàn toàn, 29 xã bị ngập nặng, hàng loạt tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã huy động 6.185 người (trong đó: Bộ đội: 380 đồng chí, Biên phòng: 54 đồng chí, Công an: 1.080 đồng chí, Dân quân tự vệ: 2561 người, lực lượng khác: 2.813 người), 19 phương tiện, xe máy (xe ô tô: 19 chiếc; Xe tải: 12 chiếc; Xe múc: 1 chiếc; Xe ủi: 01 chiếc; Xe ca: 01 chiếc; Ca nô: 10 chiếc; xuồng: 02 chiếc) để ứng cứu, cứu hộ nhân dân.

Tính đến hết ngày 29/10, các lực lượng đã sơ tán 4.835 hộ/15.886 người ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Thống kê thiệt hại ban đầu, đã có 7 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ cuốn trôi. Mưa lũ còn làm 21 người bị thương; 50 ngôi nhà bị sập; 94 ngôi nhà bị hư hỏng; làm chết 7.954 con gia cầm; 55 ha lúa bị thiệt hại; 415,78 ha rau màu bị nhấn chìm; 1.880 m đường giao thông bị hư hỏng sạt lở; 3.450 m bờ biển tại Hội An bị sạt lở, xâm thực; cùng các công trình thuỷ lợi bị hư hại.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ, tính đến sáng 30/10, mực nước trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm, hạ lưu đang lên; sông Tam Kỳ đang lên. Mực nước lúc 1h ngày 30/10 trên các sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 16,79 m, trên BĐ3 0,29 m; tại Ái Nghĩa ở mức 10,29 m, trên BĐ3 1,29 m.

Trên sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 17,95 m, trên BĐ3 2,95 m; tại Giao Thủy ở mức 9,88 m, trên BĐ3 1,08 m; tại Câu Lâu ở mức 5,61 m, trên BĐ3 1,61 m; tại Hội An ở mức 3,37 m, trên BĐ3 1,37 m.

Trên sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 3,20 m, trên BĐ3 0,70 m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,72 m, trên BĐ3 0,02 m.