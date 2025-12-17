Tàu cá có 55 ngư dân bốc cháy trên biển

Tàu cá QNa 91917TS với 55 ngư dân bất ngờ cháy và chìm khi đang hoạt động cách đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 110 hải lý. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang phối hợp lực lượng cứu nạn.

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà về vụ tàu cá QNa 91917TS bị cháy và chìm trên biển.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, vào khoảng 1h sáng 17/12, tàu cá QNa 91917TS đang hoạt động tại vị trí 116,07 độ kinh Đông - 11,47 độ vĩ Bắc, cách đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 110 hải lý và cách Đông Nam bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý thì bất ngờ bị cháy rồi chìm. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển.

Cũng theo Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, tàu cá QNa 91917TS có công suất 1.242 CV, chiều dài 28 m, hành nghề câu mực.

Tàu do ông Huỳnh Văn Anh (SN 1972, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 17h30 ngày 11/11 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà), trên tàu có 55 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với gia đình, địa phương xác minh vụ việc, đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trong khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hiện có 3 tàu cá QNa 91234TS, QNg 95454TS và PY 90779TS đang tham gia cứu nạn tại hiện trường.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng đã thông báo, trao đổi tình hình vụ việc với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, khu vực 4, cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi để huy động lực lượng hỗ trợ cứu nạn.