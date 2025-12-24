Vụ nổ ở Moscow khiến 2 cảnh sát thiệt mạng gần hiện trường vụ đánh bom xe tướng Nga

Moscow hứng chịu vụ đánh bom thứ hai chỉ trong vòng ba ngày, nối tiếp một loạt vụ ám sát mà Nga cáo buộc Ukraine đứng sau.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Vụ nổ bom ngày 24/12 tại Moscow làm ba người thiệt mạng, sau khi hai cảnh sát tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Vụ việc xảy ra gần nơi Trung tướng Fanil Sarvarov bị sát hại bằng bom xe trước đó hai ngày, vụ việc mà Nga cáo buộc tình báo Ukraine thực hiện. Ủy ban Điều tra Nhà nước Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội giết hại lực lượng chấp pháp và buôn bán trái phép chất nổ. Các kênh Telegram của Nga đưa tin kẻ đánh bom đã kích nổ khi bị cảnh sát tiếp cận, tuy nhiên chi tiết này chưa được xác minh độc lập. Trang web Myrotvorets của Ukraine đã cập nhật hồ sơ của ông Sarvarov, cho biết vị tướng 56 tuổi này đã bị "thanh trừng". Cung cấp bởi

Ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom xảy ra hôm 24/12 tại Moscow, sau khi hai sĩ quan cảnh sát tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ gần địa điểm mà hai ngày trước đó, một tướng lĩnh cấp cao của Nga đã bị sát hại bằng bom gài trên ô tô — vụ việc mà Nga cho rằng do tình báo Ukraine thực hiện.

Trong suốt gần 4 năm xung đột Ukraine, hàng loạt nhân vật quân sự Nga và những người ủng hộ chiến dịch quân sự có tiếng đã bị ám sát. Tình báo quân sự Ukraine từng thừa nhận chịu trách nhiệm cho một số vụ tấn công như vậy.

Ủy ban Điều tra Nhà nước Nga cho biết, khi hai cảnh sát tiếp cận một người đàn ông có hành vi bất thường, một thiết bị nổ đã phát nổ khiến họ thiệt mạng, đồng thời làm chết thêm một người thứ ba. Cơ quan này không nêu rõ danh tính nạn nhân thứ ba.

Ủy ban Điều tra cho biết đã khởi tố các vụ án hình sự theo các điều khoản liên quan đến tội giết hại lực lượng chấp pháp và buôn bán trái phép chất nổ.

Các kênh Telegram không chính thức của Nga đưa tin rằng kẻ đánh bom là một trong những người thiệt mạng và đã kích nổ bom khi bị cảnh sát tiếp cận. Chi tiết này hiện chưa được xác minh độc lập.

Vụ nổ xảy ra rất gần địa điểm Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu Cục huấn luyện tác chiến lục quân thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, bị sát hại hôm đầu tuần.

Nga tuyên bố nghi ngờ Ukraine đứng sau vụ việc. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trang web Myrotvorets — một website không chính thức của Ukraine chuyên lập cơ sở dữ liệu những người bị mô tả là tội phạm chiến tranh hoặc kẻ phản bội — đã cập nhật hồ sơ của ông Sarvarov, cho biết vị tướng 56 tuổi này đã bị “thanh trừng”.

Theo SCMP