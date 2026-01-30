Tin nóng công nghệ 30/1: SpaceX và xAI đàm phán sáp nhập trước thềm IPO

1. Singapore vận hành trang trại thẳng đứng cao nhất thế giới

Cơ sở mới của Greenphyto tự động hóa phần lớn quy trình trồng trọt. Ảnh: Nikkei Asia

Công ty khởi nghiệp Greenphyto vừa khánh thành trang trại trong nhà cao 23,3 mét tại Singapore vào đầu tháng 1 năm 2026. Đây được ghi nhận là cơ sở nông nghiệp thẳng đứng cao nhất thế giới với vốn đầu tư 80 triệu đô la Singapore.

Trang trại tích hợp trí tuệ nhân tạo và robot để kiểm soát hoàn toàn môi trường giúp đạt năng suất gấp 45 lần so với canh tác truyền thống. Với khả năng cung ứng 2.000 tấn rau mỗi năm, dự án này đóng vai trò then chốt trong mục tiêu tự túc 20% lượng chất xơ của đảo quốc sư tử vào năm 2035.

Dù giá thành sản phẩm hiện cao hơn rau nhập khẩu, Greenphyto vẫn tự tin vào hệ thống tự động hóa độc quyền giúp tối ưu hóa điện nước. Hiện doanh nghiệp đã đăng ký bằng sáng chế tại hơn 30 quốc gia và sẵn sàng xuất khẩu công nghệ trồng trọt hiện đại này ra thị trường toàn cầu.

2. SpaceX và xAI đàm phán sáp nhập trước thềm IPO

SpaceX và xAI đàm phán sáp nhập. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đang thúc đẩy kế hoạch sáp nhập SpaceX và xAI nhằm hợp nhất các mảng kinh doanh tên lửa, vệ tinh Starlink và trí tuệ nhân tạo Grok về một mối. Động thái trên diễn ra trước khi SpaceX tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức định giá kỳ vọng vượt 1.000 tỷ USD.

Việc sáp nhập giúp Elon Musk hiện thực hóa tham vọng đưa các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo nhằm giảm chi phí năng lượng và tăng hiệu suất tính toán. Bên cạnh đó sự kết hợp này còn củng cố vị thế của hãng trong các hợp đồng quốc phòng khi Lầu Năm Góc có kế hoạch tích hợp Grok vào mạng lưới quân sự. Đây là bước đi chiến lược giúp Elon Musk duy trì lợi thế trong cuộc đua công nghệ khốc liệt với Google và Meta.

3. Thị trường điện thoại và máy tính đối mặt khủng hoảng thiếu chip

Thị trường điện thoại và máy tính đối mặt khủng hoảng thiếu chip nhớ. Ảnh: Reuters.

Hai ông lớn ngành bán dẫn Samsung và SK Hynix vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng khan hiếm chip DRAM nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất điện thoại và máy tính. Theo Reuters, các nhà sản xuất đang ưu tiên năng lực cung ứng cho chip băng thông cao phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo vốn có lợi nhuận hấp dẫn hơn.

Việc chuyển dịch nguồn lực này khiến nguồn cung chip nhớ truyền thống cho thiết bị tiêu dùng bị bóp nghẹt, buộc nhiều hãng công nghệ phải điều chỉnh giảm quy mô sản phẩm hoặc hạ thấp thông số kỹ thuật. IDC dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ sụt giảm 2%, trong khi doanh số máy tính cá nhân có thể giảm tới 4,9% trong năm nay. Với việc SK Hynix đang nắm giữ 61% thị phần chip HBM, cuộc đua giành giật linh kiện giữa các đối thủ như Apple hay Samsung dự kiến sẽ còn căng thẳng và đẩy giá thành thiết bị lên cao.

4. OpenMind ra mắt cửa hàng ứng dụng dành riêng cho robot hình người và robot bốn chân

Nền tảng của OpenMind nhấn mạnh rằng phần mềm có thể phát triển độc lập với phần cứng. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty phần mềm OpenMind vừa chính thức ra mắt cửa hàng ứng dụng đầu tiên trên thế giới cho phép robot phát triển các kỹ năng độc lập mà không cần nâng cấp phần cứng. Nền tảng này vận hành trên hệ điều hành mô đun OM1, giúp các nhà phát triển đóng gói các năng lực cụ thể để phân phối cho nhiều dòng robot khác nhau. Hiện tại OpenMind đang hợp tác cùng các đối tác lớn như UBtech và Deep Robotics để triển khai danh mục ứng dụng đa dạng từ chăm sóc người già, an ninh gia đình đến các chức năng giải trí.

CEO Jan Liphardt khẳng định robot sẽ trở thành nền tảng vạn năng tương tự điện thoại thông minh, nơi người dùng có thể cá nhân hóa thiết bị theo nhu cầu thực tế. Với hệ sinh thái hơn 1.000 nhà phát triển toàn cầu, cửa hàng dự kiến mở rộng nhanh chóng các kỹ năng phức tạp như dọn dẹp hay giáo dục. Đây là bước tiến quan trọng biến robot thành những máy móc có khả năng nâng cấp linh hoạt trong tương lai.

5. NVIDIA ra mắt Cosmos Policy nhằm đơn giản hóa khả năng điều khiển robot bằng AI

Robot học các chuyển động chính xác bằng cách sử dụng NVIDIA Cosmos Policy. Ảnh: Interesting Engineering.

NVIDIA vừa giới thiệu Cosmos Policy, một khung điều khiển đột phá giúp robot đưa ra quyết định dựa trên các mô hình nền tảng thế giới. Thay vì sử dụng nhiều mô-đun phức tạp, hệ thống này tận dụng mô hình dự đoán video Cosmos Predict đã được huấn luyện sẵn để hiểu các quy luật vật lý. Thông qua quá trình hậu huấn luyện với dữ liệu thực tế, robot có thể đồng thời dự đoán hành động tiếp theo và kết quả tương ứng trong một cấu trúc duy nhất.

Các thử nghiệm cho thấy Cosmos Policy đạt tỷ lệ thành công cao trong những nhiệm vụ yêu cầu tư duy dài hạn với lượng dữ liệu đào tạo ít hơn đáng kể. Đặc biệt khả năng lập kế hoạch tại thời điểm thực thi cho phép máy móc hoạt động chiến lược hơn thay vì chỉ phản ứng thụ động. Đây là bước tiến quan trọng của NVIDIA trong việc chuẩn hóa lớp ra quyết định cốt lõi, giúp kết nối tư duy trí tuệ nhân tạo với các hành động vật lý chính xác.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering