Đạn lượn siêu vượt âm “tí hon”: Phóng từ pháo phòng không, tốc độ Mach 6, xác suất tiêu diệt 99%

Nếu được triển khai trên biển, công nghệ này có thể làm lu mờ ranh giới giữa pháo hải quân truyền thống và các hệ thống phòng không dựa trên tên lửa.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố những tiến triển mới liên quan đến một khái niệm vũ khí có thể “nén” năng lực siêu vượt âm vào kích thước đủ nhỏ để sử dụng với pháo thông thường.

Nhóm nghiên cứu đang phát triển một loại đạn lượn siêu vượt âm thông minh, siêu nhỏ, có thể khai hỏa từ pháo phòng không cỡ nòng 80 mm. Nếu được triển khai, hệ thống này có thể làm mờ ranh giới giữa hỏa lực pháo truyền thống và các hệ thống phòng không dựa trên tên lửa.

Theo nghiên cứu, viên đạn rời nòng pháo với tốc độ tiệm cận Mach 6. Vận tốc này vượt xa các loại đạn phòng không thông thường. Tốc độ cao cũng mang lại tầm bắn mở rộng. Các mô phỏng cho thấy hệ thống có thể tấn công máy bay chiến đấu hoặc UAV ở khoảng cách hơn 20 km.

Các mục tiêu bay ở độ cao khoảng 10.000 m cũng nằm trong vùng tác chiến hiệu quả.

Khái niệm này dựa trên ba yếu tố: tốc độ, quy mô và chi phí. Kích thước nhỏ và quỹ đạo bay siêu vượt âm giúp rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo cho máy bay đối phương.

Việc “nén” cửa sổ phản ứng này có thể làm thay đổi căn bản động lực của không chiến.

Theo SCMP, các nhà thiết kế loại đạn mới cho rằng các máy bay phòng thủ sẽ chỉ phát hiện ra đạn bắn tới tại thời điểm được cho là quá muộn. Ở tốc độ cực cao, hệ thống cảnh báo trên máy bay có thể chỉ phát hiện viên đạn khi nó còn cách khoảng 3 km. Khoảng cách này chỉ để lại vài giây để phản ứng.

Ngay cả tại thời điểm đó, viên đạn vẫn bay với tốc độ khoảng Mach 3,6. Các mô phỏng máy tính cho thấy nó có khả năng thích nghi rất mạnh. Nếu mục tiêu thực hiện một cú ngoặt gần 90 độ, viên đạn vẫn có thể điều chỉnh quỹ đạo để bám theo.

Các mô hình cho thấy xác suất tiêu diệt đạt tới 99%.

Tốc độ bắn càng làm gia tăng mức độ đe dọa. Một khẩu pháo phòng không tiêu chuẩn có thể bắn khoảng một phát mỗi giây. Điều này cho phép phóng liên tiếp nhiều viên đạn mà không cần dựa vào các tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chi phí thấp và khả năng sẵn có cao của loại đạn này có thể thách thức các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện nay.

Hệ thống dẫn đường hai giai đoạn

Tốc độ cực cao cũng đặt ra những thách thức lớn về điều khiển. Các vật thể bay siêu vượt âm phải chịu lực khí động học khổng lồ khi thực hiện các thao tác cơ động gắt. Các phương pháp dẫn đường truyền thống có thể thất bại trong những điều kiện như vậy, làm tăng nguy cơ trượt mục tiêu.

Để khắc phục điều này, nhóm nghiên cứu do ông Wang Xugang dẫn đầu đã thiết kế một kiến trúc dẫn đường hai giai đoạn: Giai đoạn đầu kiểm soát hành trình giữa, lập kế hoạch quỹ đạo hiệu quả nhằm duy trì tốc độ và năng lượng. Giai đoạn thứ hai điều khiển pha cuối, tập trung vào các điều chỉnh tinh vi trong những giây cuối trước khi va chạm.

Nhóm sử dụng phương pháp toán học gọi là “tối ưu hóa đa mục tiêu” để cân bằng giữa việc giữ tốc độ và đảm bảo cơ động mượt mà. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cơ học lên viên đạn trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao.

Trong pha cuối, viên đạn chuyển sang thuật toán dẫn đường “chế độ trượt với cấu trúc biến đổi” tiên tiến. Phương pháp này cho phép dự đoán chuyển động của mục tiêu và bám sát ngay cả các máy bay có khả năng cơ động rất cao.

Thay đổi mô hình tác chiến trên không

Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ này có thể định hình lại tác chiến trên không trong tương lai.

“Đạn dẫn đường siêu vượt âm đại diện cho một thế hệ vũ khí tấn công chính xác mới”, nhóm viết. “Với các ưu thế như tấn công nhanh, dẫn đường chính xác và khả năng sát thương cao, chúng đang làm thay đổi sâu sắc mô hình hỏa lực truyền thống và có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong chiến tranh trên không tương lai”.

Nghiên cứu được công bố trên một tạp chí khoa học phản biện vào tháng trước.

Dù hệ thống hiện vẫn mới dừng ở giai đoạn mô phỏng, công trình này cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của Trung Quốc đối với các vũ khí siêu vượt âm nhỏ gọn, có thể triển khai trên quy mô lớn.

Nếu được chứng minh khả thi, những hệ thống như vậy có thể làm phức tạp đáng kể các hoạt động trên không và buộc các chiến lược phòng thủ máy bay hiện nay phải điều chỉnh.

Theo IE