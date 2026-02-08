Nghi phạm ám sát hụt tướng Nga bị FSB bắt giữ ở Dubai

Ông Vladimir Alekseyev, quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), đã bị bắn ba phát vào lưng tại Moscow hôm thứ Sáu vừa qua.

Nhà chức trách Nga cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ mưu sát một tướng tình báo quân đội cấp cao tại Moscow, trong đó có nghi phạm nổ súng, theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). FSB cho biết thêm, nghi phạm được cho là kẻ trực tiếp gây án đã bị bắt giữ tại Dubai, với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hôm 6/2, Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã bị bắn 3 phát vào lưng bên ngoài nơi ở của ông và sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật, FSB cho biết nghi phạm nổ súng – được xác định là Lyubomir Korba, công dân Nga, 65 tuổi – đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền UAE và sau đó được bàn giao cho Nga.

Ủy ban Điều tra Nga sau đó cho biết Korba – người sinh ra tại miền Tây Ukraine – đã đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái, theo chỉ đạo của các cơ quan an ninh Ukraine, nhằm thực hiện một “vụ tấn công khủng bố”.

FSB cho biết họ đã xác định được các đồng phạm trong vụ tấn công, bao gồm Viktor Vasin, 66 tuổi, công dân Nga, bị bắt giữ tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, người đã bỏ trốn sang Ukraine.

Cơ quan này cũng công bố một đoạn video, được cho là ghi lại cảnh nghi phạm nổ súng rời khỏi tòa nhà nơi vụ tấn công xảy ra và ném một vật giống khẩu súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết, trước khi lên xe buýt rời đi. Một đoạn clip khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm, với khuôn mặt bị làm mờ, rời khỏi máy bay.

Bình luận về vụ mưu sát, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là một “hành động khủng bố”, đồng thời cho rằng vụ việc “một lần nữa khẳng định trọng tâm của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là liên tục tiến hành các hành động khiêu khích nhằm… phá hoại tiến trình đàm phán”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công này.

Ông Alekseyev giữ cương vị hiện tại từ năm 2011, trong thời gian đó từng giám sát các chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Theo RT