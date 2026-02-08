Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi Ukraine là “kẻ thù” vì sức ép cắt năng lượng Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ trích gay gắt Kiev vì thúc đẩy lệnh cấm đối với các nguồn cung năng lượng của Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi Ukraine là một “kẻ thù” liên quan đến các yêu cầu của Kiev buộc Hungary phải ngừng mua dầu và khí đốt của Nga.

Budapest từ lâu đã phản đối các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ dần nguồn năng lượng Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, bùng phát từ tháng 2/2022.

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Szombathely, miền Tây Hungary, hôm 7/2, ông Orban cáo buộc Ukraine đang làm suy yếu an ninh của Hungary.

“Người Ukraine phải chấm dứt những yêu sách liên tục tại Brussels nhằm cắt Hungary khỏi nguồn năng lượng Nga giá rẻ”, ông Orban nói.

“Chừng nào Ukraine còn đòi hỏi Hungary bị cắt khỏi nguồn năng lượng Nga giá rẻ, thì Ukraine không chỉ là đối thủ của chúng tôi, mà là kẻ thù của chúng tôi”, ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng các hộ gia đình Hungary sẽ phải đối mặt với mức tăng đột biến nghiêm trọng trong hóa đơn tiện ích.

Ông Orban cũng tái khẳng định lập trường phản đối việc Ukraine gia nhập EU, cho rằng một “liên minh quân sự hoặc kinh tế” với Kiev “sẽ dẫn tới rắc rối”. Hôm đầu tuần, Hungary thông báo sẽ đệ đơn kiện EU liên quan đến cái mà nước này gọi là lệnh cấm năng lượng Nga mang tính “tự sát”.

Hiện Ủy ban châu Âu đang thảo luận gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, trong đó bao gồm lệnh cấm các dịch vụ hàng hải liên quan đến dầu thô của Nga. Tháng trước, Hội đồng châu Âu đã thông qua một lộ trình nhằm chấm dứt toàn bộ các nguồn cung khí đốt còn lại của Nga vào cuối năm 2027.

Khác với nhiều quốc gia thành viên EU khác, Hungary từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi khối này ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông Orban cũng nhiều lần cảnh báo rằng việc leo thang căng thẳng hơn nữa có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga.

Theo RT