Cổ phiếu LPS giảm gần 19%, tài sản 2 con của ông Nguyễn Đức Thụy "bốc hơi" hơn 2.000 tỷ

Đà giảm mạnh của cổ phiếu LPS đã khiến tài sản của bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và Nguyễn Xuân Thái – 2 người con của ông Nguyễn Đức Thụy, "bốc hơi" tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, cổ phiếu LPS của Chứng khoán LPS giảm sàn về mức 24.400 đồng/cổ phiếu. Tính từ khi chào sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) (ngày 18/8) với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thị giá LPS đã giảm gần 18,6%.

Với sự sụt giảm này, giá trị tài sản của bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái chỉ còn hơn 4.600 tỷ đồng/người, giảm hơn 1.000 tỷ đồng/người so với khi chào sàn.

Diễn biến giá cổ phiếu LPS. Nguồn: TradingView.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái là hai cổ đông lớn nhất của Chứng khoán LPS với tỷ lệ sở hữu 13,49% (tương ứng 190,02 triệu cổ phiếu).

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001, từng du học tại Mỹ, hiện là trợ lý Tổng giám đốc Sacombank và giữ chức Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), hiện là trợ lý HĐQT Sacombank, Thành viên HĐQT LPS và giữ chức Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Chứng khoán LPS có tiền thân là Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập vào năm 2009, đổi tên thành Chứng khoán LPBank vào tháng 9/2023 và mang tên gọi hiện nay từ tháng 8/2026.

Tính đến cuối tháng 6/2026, công ty có tổng tài sản 38.087 tỷ đồng, tăng 27,2% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận mức tăng 51%, đạt 17.260 tỷ đồng. Các khoản cho vay cũng tăng 30%, đạt 13.738 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 19%, còn 5.111 tỷ đồng; các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm 11% còn 587 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, công ty có lợi nhuận sau thuế 574 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng doanh thu cốt lõi tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 398% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 419% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động đại lý phát hành chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng mạnh, lần lượt tăng 407% và 100% so với cùng kỳ, tương ứng doanh thu 652 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Năm 2026, Chứng khoán LPS đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.360 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành gần 72% mục tiêu doanh thu và khoảng 42% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Chứng khoán LPS đã hoàn tất chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phân phối toàn bộ 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước. Với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, công ty huy động hơn 4.256 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng.

Sau IPO, Chứng khoán LPS có 1.097 cổ đông, đều là nhà đầu tư trong nước. Trong đó, 5 cổ đông lớn nắm tổng cộng 52,77% vốn điều lệ.