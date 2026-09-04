KienlongBank nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với khoản phải thu 343 tỷ?

KienlongBank (HoSE: KLB) cho biết dự kiến trong tháng 9/2026, ngân hàng sẽ có biện pháp xử lý khoản phải thu hơn 343 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của KLB được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Tại phần cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ, kiểm toán cho biết Tập đoàn có khoản phải thu hơn 343 tỷ đồng đang trong quá trình đối soát với các tổ chức liên quan. Kiểm toán cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá kết quả đối soát cũng như số dự phòng cần trích lập (nếu có) với các tài liệu hiện có.

Theo giải trình của KLB, số tiền trên là khoản phải thu các giao dịch chờ xử lý, được phát hiện thông qua công tác đối soát giao dịch với các bên có liên quan vào tháng 6/2026. KLB đã triển khai biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, đối soát chi tiết với các bên.

Hiện tại, KLB vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để rà soát, đối chiếu và thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu để đánh giá sự việc. Dự kiến trong tháng 9/2026, dựa trên kết quả thu thập hồ sơ tài liệu, chứng từ, KLB sẽ đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với quy định.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của KLB đạt 2.422 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm 79,5%, đạt 1.926 tỷ đồng, tăng 11%. Chi phí hoạt động tăng nhẹ 2,3%, đạt 895 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của KLB đạt 114.911 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 76.323 tỷ đồng, tăng 8,3%. Tiền gửi của khách hàng đạt 73.925 tỷ đồng, tăng 2,6%.