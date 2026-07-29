CEO Điện Máy Xanh tiết lộ doanh thu sau khi được chấp thuận niêm yết sàn HoSE

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Siêu thị Điện Máy Xanh. Ảnh: Điện Máy Xanh.

Ngày 27/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh trên sàn HoSE (Mã chứng khoán HoSE: DMX).

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu Điện Máy Xanh sẽ chính thức chào sàn, gia nhập sân chơi HoSE.

Dựa trên mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và 1,27 tỷ cổ phiếu lưu hành dự kiến, giá trị vốn hóa của Điện Máy Xanh sau đợt phát hành có thể đạt hơn 101.41 nghìn tỷ đồng (gần chạm mốc 4 tỷ USD) mức vốn hoá này đã cao hơn vốn hoá của công ty mẹ là CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán: MWG) là hơn 96.220 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 3,8 tỷ USD) tính theo giá đóng cửa ngày 28/7 là 65.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng cao hơn khoảng 5,4%.

Sau khi được HoSE chấp thuận niêm yết, ngày 28/7 thông tin từ CEO Điện Máy Xanh - ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

CEO Điện Máy Xanh cũng cho biết lợi nhuận sau thuế của Điện Máy Xanh ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025. Biên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt khoảng 8,1%.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2026.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt xa mức tăng doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh của Điện Máy Xanh tiếp tục được cải thiện trong quý vừa qua. Kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Điện Máy Xanh sẽ được công bố chi tiết vào ngày 30/7/2026 tới đây.

Trước đó, Điện Máy Xanh đã thực hiện IPO chào bán được hơn 166,4 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký IPO 179,5 triệu cổ phiếu, còn lại không bán hết 13,5 triệu cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cp, tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng (hơn 506 triệu USD). Việc hoàn thành đợt IPO giúp DMX tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng.