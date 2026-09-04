Giá vàng thế giới hôm nay 4/9 bật tăng 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 4/9 bật tăng lên 4.479 USD/ounce sau nhịp giảm trước đó, nhưng vẫn thấp hơn vùng 4.600 USD/ounce từng ghi nhận trong tuần trước.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 4/9 giao dịch ở mức 4.479 USD/ounce, tăng 110 USD/ounce so với sáng 3/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.260 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 141,8 triệu đồng/lượng. So với mức 138,3 triệu đồng/lượng của ngày 3/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 4/9 bật tăng mạnh, nhưng vẫn chưa lấy lại vùng 4.600 USD/ounce từng ghi nhận trong tuần trước. Ảnh: Getty.

Dù bật tăng mạnh, giá vàng hiện vẫn thấp hơn 118 USD/ounce so với thời điểm vượt mốc 4.600 USD/ounce trong tuần trước. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 128 USD/ounce, tương đương 3,02%.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại sau nhịp giảm trước đó, cho thấy lực mua bắt đáy xuất hiện khi kim loại quý lùi sâu. Tuy nhiên, việc giá vẫn chưa lấy lại vùng đỉnh tuần trước cho thấy thị trường còn thận trọng, trong khi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là các yếu tố chi phối chính.

Giá vàng trong nước chiều 3/9

Chiều 3/9, giá vàng miếng SJC tại SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 145,6-149,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.