Máy bay chở hàng Boeing 767 lao khỏi đường băng ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

Máy bay chở hàng Boeing 767 do 21 Air khai thác cho Amazon lao khỏi đường băng gần sân bay Miami, khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một máy bay chở hàng lao khỏi đường băng rồi gặp nạn gần sân bay quốc tế Miami, giới chức Mỹ cho biết.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 767 do hãng 21 Air khai thác cho Amazon. Máy bay vừa tới Florida từ San Juan, Puerto Rico, vào khoảng 14h00 ngày 6/9 theo giờ địa phương.

Vụ tai nạn khiến sân bay Miami phải tạm dừng toàn bộ hoạt động mặt đất trong lúc lực lượng ứng phó khẩn cấp đánh giá hiện trường, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết.

“Các đơn vị cứu hộ tới nơi và phát hiện một máy bay bốc cháy do vụ tai nạn, với ngọn lửa lớn cùng khói dày đặc”, lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade thông báo trên X. “Các lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và đánh giá tình trạng các nạn nhân.”

Những video được chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy máy bay chạy vượt khỏi cuối đường băng, băng qua một tuyến đường trước khi dừng lại gần khu vực đỗ xe.

Một số hình ảnh khác cho thấy phần bên phải máy bay chìm trong biển lửa, trong khi cột khói đen dày bốc lên từ xác máy bay. Cánh phải dường như bị hư hại nghiêm trọng.

NBC Miami dẫn một nguồn tin cho biết hai phi công đã được đưa tới Trung tâm Y tế Jackson South, trong khi 3 người khác được chuyển tới bệnh viện Jackson Memorial. Tình trạng của các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Người phát ngôn Amazon Kelly Nantel cho biết công ty đang “phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra”.

Một trong 4 đường băng của sân bay được mở trở lại vào khoảng 16h15, sau đó đường băng thứ hai hoạt động trở lại khoảng 30 phút sau. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo hành khách vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ cử một nhóm điều tra tới Miami để chủ trì việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn. FAA cũng tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ việc.

Theo RT