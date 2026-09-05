Giá vàng 5/9: SJC giảm 1,5 triệu đồng, cao hơn thế giới 7,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 5/9 đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 4/9, trong khi giá vàng thế giới cũng giảm 49 USD/ounce. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC bán ra 7,3 triệu đồng.

Giá vàng SJC giảm

Sáng 5/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 4/9, giá vàng miếng SJC tại cả 3 doanh nghiệp cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với phiên chiều 4/9, mức giảm là 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, so với phiên sáng 4/9, vàng nhẫn SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với phiên chiều 4/9, vàng nhẫn SJC và DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 150 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với DOJI và 2,9 triệu đồng/lượng so với SJC.

Vàng thế giới giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/9 giao dịch ở mức 4.430 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với mức 4.479 USD/ounce của phiên sáng 4/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.255 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 140,3 triệu đồng/lượng. So với mức 141,8 triệu đồng/lượng của sáng 4/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 5/9 quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD và chính sách lãi suất của Fed. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.455 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 25 USD/ounce, tương đương 0,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 252 USD/ounce, tương đương 5,9%.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau phiên bật tăng trước đó, cho thấy áp lực bán vẫn xuất hiện khi giá tiến gần vùng cao. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.