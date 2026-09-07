Giá vàng thế giới hôm nay giảm 1,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 7/9 giảm về 4.396 USD/ounce, thấp hơn 34 USD/ounce so với sáng 5/9.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 7/9 giao dịch ở mức 4.396 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với mức 4.430 USD/ounce của phiên sáng 5/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.250 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 139,1 triệu đồng/lượng. So với mức 140,2 triệu đồng/lượng của sáng 5/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.430 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 34 USD/ounce, tương đương 0,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 67,8 USD/ounce, tương đương 1,5%.

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh sau những phiên biến động mạnh cuối tuần trước. Kim loại quý hiện vẫn thấp hơn vùng giá cao ghi nhận đầu tháng, trong khi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là các yếu tố được thị trường theo dõi.

Giá vàng thế giới sáng 7/9 tiếp tục điều chỉnh, lùi về 4.396 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chiều hôm qua, 5/9, giá vàng miếng SJC trong nước được SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146-150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 145,8-149,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 150 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 2,9 triệu đồng/lượng so với SJC.