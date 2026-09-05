KienlongBank miễn nhiệm nữ phó tổng giám đốc sau hơn 3 tháng bổ nhiệm

Bà Vũ Ngọc Lan Châu sẽ rời ghế Phó tổng giám đốc KienlongBank sau hơn 3 tháng được bổ nhiệm. Đây cũng là phó tổng giám đốc thứ 3 rời nhà băng này trong vòng một tháng qua.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, HoSE: KLB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Vũ Ngọc Lan Châu kể từ ngày 8/9/2026.

Việc miễn nhiệm được thực hiện dựa trên nguyện vọng cá nhân của bà Vũ Ngọc Lan Châu. Hội đồng quản trị giao tổng giám đốc ngân hàng thực hiện các thủ tục giải quyết thôi việc cho nhân sự này theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Bà Vũ Ngọc Lan Châu (ở giữa). Ảnh: KienlongBank.

Bà Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị hệ thống và điều hành doanh nghiệp tại các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế đa ngành. Trước khi gia nhập KienlongBank, bà từng công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như: phó tổng giám đốc, tổng giám đốc và các vị trí cấp cao khác tại các tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam.

Bà Châu chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc KienlongBank từ ngày 21/5/2026. Như vậy, bà rời ghế lãnh đạo ngân hàng sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ.

Trước bà Châu, KienlongBank cũng đã lần lượt miễn nhiệm 2 Phó tổng giám đốc khác là bà Nguyễn Thị Hồng Vân (11/8/2026) và bà Vũ Thị Phương (ngày 7/8/2026).

Như vậy, với việc miễn nhiệm bà Vũ Ngọc Lan Châu, Ban Tổng giám đốc của KienlongBank chỉ còn 5 thành viên: Tổng giám đốc Trần Ngọc Minh, 4 Phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Hoàng An, ông Trần Văn Thái Bình, ông Nguyễn Văn Minh và ông Phan Đức Kha.

Trong một diễn biến liên quan, KienlongBank mới đây đã phát đi giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026. Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho biết KienlongBank có khoản phải thu hơn 343 tỷ đồng đang trong quá trình đối soát với các tổ chức liên quan. Kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá kết quả đối soát cũng như số dự phòng cần trích lập (nếu có) với các tài liệu hiện có.

KienlongBank giải trình số tiền trên là khoản phải thu các giao dịch chờ xử lý, được phát hiện thông qua công tác đối soát giao dịch với các bên có liên quan vào tháng 6/2026. Ngân hàng đã triển khai biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, đối soát chi tiết với các bên.

Hiện tại, KienlongBank vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để rà soát, đối chiếu và thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu để đánh giá sự việc. Dự kiến trong tháng 9/2026, dựa trên kết quả thu thập hồ sơ tài liệu, chứng từ, ngân hàng sẽ đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp với quy định.