Một chi tiết nhỏ trên tay ông Donald Trump lại làm dậy sóng dư luận

Hình ảnh vết bầm mới trên tay trái ông Donald Trump xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, làm gia tăng nghi vấn về sức khỏe của Tổng thống Mỹ khi Nhà Trắng tiếp tục từ chối đưa ra giải thích chi tiết.

Những vết bầm mới xuất hiện trên tay trái của ông Donald Trump đang khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông, gần một năm sau khi ông trở thành vị Tổng thống cao tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức.

Trong hàng loạt sự kiện diễn ra tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, xuất hiện với vùng da đổi màu hoặc bầm nhẹ ở mu bàn tay trái, bên cạnh vết bầm dai dẳng trên tay phải đã được ghi nhận trong nhiều tháng qua.

Vết bầm mới này khiến lời giải thích trước đó của Nhà Trắng trở nên kém thuyết phục hơn. Theo giải thích cũ, ông Trump – người thuận tay phải – bị bầm tay do bắt tay quá nhiều, cộng với việc thường xuyên dùng aspirin, loại thuốc có thể làm tăng khả năng xuất hiện vết bầm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng dù không có dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân đáng lo ngại, việc ông Trump không minh bạch hơn về sức khỏe của mình chỉ khiến mức độ soi xét mà ông phải đối mặt ngày càng gay gắt.

“Họ đang tự nuôi dưỡng vòng xoáy tò mò”, ông Jeffrey Linder, Trưởng khoa Nội tổng quát tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, nhận xét. “Ông ấy là nhân vật công chúng, muốn xây dựng một hình ảnh nhất định, và ngay cả những chi tiết nhỏ như thế này cũng làm tổn hại hình ảnh đó”.

Vết bầm mới trên tay trái là diễn biến mới nhất tiếp thêm “lửa” cho những đồn đoán xoay quanh sức khỏe của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, một chủ đề nhạy cảm mà ông thường tìm cách phản bác bằng việc nhấn mạnh thể lực và sự sung sức của mình.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump giành chiến thắng một phần nhờ khai thác lo ngại của cử tri về tuổi tác cũng như thể chất và tinh thần của cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Trump liên tục dùng ông Joe Biden, 83 tuổi, làm đối trọng trong các phát biểu, bác bỏ mọi so sánh giữa hai người dù chênh lệch tuổi không lớn, thường xuyên công kích sự yếu ớt của người tiền nhiệm và kết thúc các sự kiện công khai bằng câu hỏi: “Các bạn nghĩ ông Biden có làm được điều này không?”.

Hình ảnh những vết bầm, sưng trên tay ông Trump. Ảnh: Daily Beast.

Dù duy trì lịch trình công khai dày đặc hơn nhiều, ông Trump vẫn không tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của chính mình. Sau khi hình ảnh chụp vào mùa hè cho thấy chân ông bị sưng, Nhà Trắng thông báo vào tháng 7 rằng ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi.

Khi được hỏi trong tuần này về vết bầm trên tay trái của ông Trump, Nhà Trắng từ chối đưa ra lời giải thích mới. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, nói rằng: “Tổng thống Trump là người của công chúng và ông ấy gặp gỡ, bắt tay với nhiều người Mỹ mỗi ngày hơn bất kỳ Tổng thống nào trong lịch sử”.

Một số chuyên gia y tế xem xét hình ảnh bàn tay trái của ông Trump cho rằng vết đổi màu này khó có thể do bắt tay, bởi ông Trump thuận tay phải. Tuy nhiên, tuổi tác và việc sử dụng aspirin vẫn có thể là những yếu tố liên quan.

“Bầm tím đôi khi chỉ là chuyện xảy ra một lần khi bạn va chạm vào đâu đó”, ông Jonathan Reiner, giáo sư Trường Y và Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học George Washington, đồng thời là bác sĩ tim mạch lâu năm của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, cho biết. “Aspirin khiến bạn dễ bị chảy máu và bầm hơn”.

Ông Reiner nhấn mạnh rằng ông chưa trực tiếp khám cho ông Trump, nhưng cho biết ông thường thấy những vết bầm tương tự ở bệnh nhân dùng thuốc làm loãng máu mạnh hơn aspirin. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ông Trump đã công bố đầy đủ các loại thuốc mà mình đang sử dụng hay chưa. Ông nói thêm rằng những loại thuốc như vậy khá phổ biến và không nhất thiết phản ánh vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, lấy ví dụ việc ông Joe Biden từng công khai dùng thuốc chống đông Eliquis khi còn tại nhiệm.

“Câu hỏi bây giờ không còn thuần túy là y khoa, mà là vấn đề minh bạch”, ông Reiner nói.

Nhà Trắng không trả lời các câu hỏi về danh sách thuốc của ông Trump, thay vào đó chỉ trích việc dư luận soi xét sức khỏe của Tổng thống. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, ông Steven Cheung, tuyên bố: “Bất kỳ cái gọi là chuyên gia y tế nào đưa ra chẩn đoán võ đoán hoặc suy đoán sai lệch vì mục đích chính trị đều đang vi phạm Lời thề Hippocrates mà họ đã tuyên thệ, và chính họ mới là người cần đi kiểm tra đầu óc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida vào ngày 28/12. Ảnh: Getty.

Từ những vết bầm đến những lần chợp mắt, một năm bị soi xét gắt gao

Ông Trump từ lâu đã có vết bầm ở tay phải, điều mà nhiều hãng tin cho biết đã xuất hiện trước khi ông quay lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sự chú ý gia tăng sau khi ông cố che vết bầm bằng lớp trang điểm dày, băng dán và dùng tay còn lại che khỏi ống kính – những động thái chỉ càng làm dấy lên nghi ngờ.

Nhà Trắng đã đề cập đến vết bầm tay phải cùng thời điểm công bố chẩn đoán suy tĩnh mạch mạn tính. Một lá thư của bác sĩ khi đó khẳng định: “Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời”.

Tháng 10, ông Trump quay lại Trung tâm Y tế Walter Reed để kiểm tra lần hai đột ngột sau cuộc khám sức khỏe hồi tháng 4. Nhà Trắng gọi đây là cuộc kiểm tra “thường lệ”, trước khi chính ông Trump tiết lộ rằng mình đã chụp MRI. Việc công bố mập mờ – ban đầu ông nói kết quả “hoàn hảo” nhưng lại không biết bộ phận nào được chụp – cùng sự dè dặt của chính quyền trong việc cung cấp chi tiết đã làm dấy lên làn sóng lo ngại về lý do các bác sĩ chỉ định chụp chiếu.

Vài tuần sau, bác sĩ của ông Trump, ông Sean Barbabella, cho biết việc chụp y khoa tập trung vào hệ tim mạch và ổ bụng, với kết quả “hoàn toàn bình thường”. Bản ghi nhớ nói thêm rằng việc chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu được thực hiện vì “nam giới trong độ tuổi của ông ấy sẽ có lợi từ việc đánh giá kỹ lưỡng sức khỏe tim mạch và ổ bụng”.

Ông Reiner khi đó nói rằng quá trình sàng lọc y tế này không phải là thủ tục tiêu chuẩn. “Rõ ràng, việc này được thực hiện để đáp ứng một mối quan tâm lâm sàng nào đó”, ông nói, đồng thời cho rằng nguyên nhân “có lẽ không quá nghiêm trọng”, nhưng việc chính quyền cởi mở hơn sẽ giúp tránh những đồn đoán không cần thiết.

Bên trong Nhà Trắng, các quan chức tỏ ra khó chịu trước yêu cầu minh bạch hơn, coi đây chủ yếu là động cơ chính trị nhằm gieo rắc nghi ngờ về sức sống của ông Trump.

Sau khi ông Trump bị cho là chợp mắt trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục tháng trước, Nhà Trắng bác bỏ việc ông ngủ gật và gọi đó là “một câu chuyện rác rưởi”. Một bài báo của New York Times vài ngày sau xem xét sức khỏe và lịch trình hàng ngày của ông Trump đã khiến ông nổi giận, gọi đó là “đòn đánh bẩn” trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp nội các đầu tháng này, ông Trump một lần nữa bị bắt gặp dường như ngủ gật trong khoảng một giờ. Nhà Trắng phản bác, nói rằng ông “đang lắng nghe chăm chú và điều hành toàn bộ cuộc họp nội các kéo dài ba giờ”.

Giờ đây, những bức ảnh bàn tay trái của ông Trump – đã lan truyền nhiều ngày trên mạng xã hội – tiếp tục góp phần định hình cách cử tri nhìn nhận một tổng thống nhiệm kỳ hai đang tiến gần đến tuổi 80.

Ông Timothy Naftali, sử gia Tổng thống và học giả nghiên cứu tại Trường Các vấn đề Quốc tế và Công chúng thuộc Đại học Columbia, cảnh báo rằng dù mọi chính quyền đều chịu áp lực minh bạch về sức khỏe tổng thống, việc ông Trump luôn nhấn mạnh hình ảnh sung sức không suy giảm khiến ngay cả những dấu hiệu mong manh nhất cũng dễ bị soi xét gay gắt.

“Tổng thống không còn trẻ”, ông nói. “Và khi hình ảnh bị thổi phồng quá mức, chỉ cần xuất hiện một khiếm khuyết được cho là nhỏ, tầm quan trọng của nó sẽ bị phóng đại”.

