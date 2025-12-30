Ông Donald Trump “dằn mặt” Iran: Tái khởi động hạt nhân sẽ hứng đòn mạnh hơn trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành các đòn không kích mới nhằm vào Iran nếu Tehran tái xây dựng chương trình hạt nhân, đồng thời khẳng định sẵn sàng ủng hộ hành động quân sự của Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành thêm các đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu Tehran tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phát biểu được đưa ra hôm đầu tuần, trong cuộc gặp báo chí cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Hồi tháng 6, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, với tuyên bố mục tiêu là ngăn Tehran thúc đẩy chương trình hạt nhân. Phía Iran kịch liệt phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án các cuộc không kích là hành động xâm phạm chủ quyền không có lý do chính đáng.

ác quan chức Iran khẳng định những cơ sở bị hư hại sẽ được xây dựng lại và hoạt động làm giàu uranium sẽ tiếp tục.

“Nếu điều đó được xác nhận, họ biết rõ hậu quả sẽ là gì, và hậu quả sẽ rất mạnh, có thể còn mạnh hơn lần trước”, ông Trump nói hôm 29/12. “Chúng tôi sẽ đánh sập chúng. Chúng tôi sẽ giáng đòn cực mạnh. Nhưng hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ “hoàn toàn” ủng hộ hành động quân sự của Israel nhằm vào chương trình tên lửa của Iran, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ hành động “ngay lập tức” nếu phát hiện bất kỳ bước tiến nào liên quan đến hạt nhân.

“Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, đang làm gì, và tôi hy vọng họ không làm điều đó, bởi vì chúng tôi không muốn phải lãng phí nhiên liệu cho một chiếc B-2 – đó là chuyến bay 37 tiếng cả đi lẫn về”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cho rằng Tehran sẽ “khôn ngoan hơn rất nhiều” nếu “đạt được một thỏa thuận” với Washington, đồng thời khẳng định Iran đã bỏ lỡ cơ hội “lần trước, ngay trước khi chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào họ”.

Các cuộc đàm phán Mỹ – Iran do Oman làm trung gian đã bị đình chỉ hồi đầu năm nay, sau khi Washington tham gia chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày của Israel. Tháng 10, Liên minh châu Âu và Anh đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran – những biện pháp từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà Mỹ đã rút khỏi trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tehran sau đó tuyên bố họ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2015.

Iran khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhưng chỉ khi Washington chấm dứt việc đặt ra những điều kiện mà Ngoại trưởng ông Abbas Araghchi từng mô tả là “bất khả thi và không thể chấp nhận”.

Theo RT