Nga công bố phái đoàn và lịch trình cho cuộc gặp Putin-Trump tại Alaska

Nga đã công bố thành phần quan chức tham dự hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska ngày 15/8, thêm rằng phía Mỹ sẽ tự công bố phái đoàn của họ.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska sẽ bắt đầu lúc 11h30 sáng (giờ địa phương) ngày 15/8 với phần trao đổi riêng chỉ có phiên dịch tham dự, trợ lý của ông ,Putin, ông Yuri Ushakov, hôm 14/8 cho biết.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Theo ông Ushakov, phái đoàn Nga sẽ bao gồm ông, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Phát biểu với báo giới ngày 14/8, ông Ushakov cho hay cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ và chương trình nghị sự đã được chốt. Sau phần trao đổi riêng, hai bên sẽ tham gia bữa sáng làm việc, với thời lượng phụ thuộc vào diễn biến cuộc trò chuyện.

Các cuộc đàm phán mở rộng sẽ theo cấu trúc “5-5”. Ông Ushakov cho biết phía Mỹ đã hoàn tất danh sách đoàn tham dự nhưng để Washington tự công bố. Dự kiến phái đoàn Nga sẽ trở về Moscow ngay sau khi hội nghị kết thúc.

Chủ đề trung tâm của hội nghị sẽ là tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine, song hợp tác kinh tế và an ninh toàn cầu cũng sẽ được đưa ra bàn thảo. Ông Ushakov nhận định, việc cuộc gặp diễn ra “gần khu mộ các phi công Liên Xô ở Alaska” mang ý nghĩa biểu tượng đối với Moscow.

Cố vấn của ông Putin cũng nhấn mạnh Nga nhìn thấy tiềm năng chưa được khai thác trong quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 11/8, ông Trump mô tả các cuộc đàm phán tại Alaska là một cuộc gặp “thăm dò” trong nỗ lực kết thúc chiến tranh Nga – Ukraine. Ông nói rằng cả Kiev và Moscow sẽ cần nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận – một lập trường khiến các thủ đô châu Âu và chính quyền Kiev lo ngại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm hội nghị. Tối 13/8, ông Zelensky có cuộc gọi video với ông Trump và một số lãnh đạo châu Âu, trong đó ông Trump cam kết sẽ ưu tiên thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraine khi gặp ông Putin.

Một nguồn tin được Axios dẫn lại cho biết ông Trump nói với các lãnh đạo rằng ông không thể đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề lãnh thổ, nhưng tin rằng “trao đổi lãnh thổ” có thể sẽ là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tham gia cuộc trò chuyện, cho biết Mỹ sẵn sàng đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine khi hòa bình được thiết lập. Liên minh các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng tái khẳng định cam kết cung cấp các bảo đảm này, trong đó có kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm an ninh sau khi chấm dứt giao tranh.

Theo Kyiv Independent