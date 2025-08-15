EU bác tin nới lỏng trừng phạt Nga, khẳng định duy trì áp lực trước thượng đỉnh Trump-Putin

Liên minh châu Âu (EU) đã tái khẳng định cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bác bỏ thông tin từ truyền thông rằng chúng có thể được nới lỏng để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột Ukraine.

Phương Tây đã áp đặt số lượng lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tháng trước, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 sau nhiều tuần tranh luận giữa các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Sky News đầu tuần này đưa tin rằng đã có các cuộc thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp này.

Phó phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Arianna Podesta đã bác bỏ thông tin trên là “suy đoán thuần túy” và khẳng định trong cuộc họp báo hôm 14/8 rằng khối này “sẽ tiếp tục duy trì áp lực với Nga”. Bà cho biết công tác chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19 đang được tiến hành và dự kiến sẽ được thông qua vào tháng tới.

Theo Sky News, trích dẫn nguồn tin gần gũi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, các quốc gia hậu thuẫn Ukraine tại châu Âu đã cân nhắc việc từng bước gỡ bỏ trừng phạt nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Điện Kremlin gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là “con dao hai lưỡi”, cảnh báo rằng mỗi gói trừng phạt mới “đều tạo ra tác động tiêu cực cho chính các quốc gia tham gia”. Moscow khẳng định họ đã phát triển “một mức miễn dịch nhất định” trước những gì họ coi là các biện pháp trừng phạt “bất hợp pháp”.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, đã kêu gọi tăng áp lực lên Moscow trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Cuộc xung đột Ukraine dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người trước đó gọi hội nghị thượng đỉnh Alaska là một “chiến thắng cá nhân” của ông Putin, đã tới Berlin hôm thứ Tư để cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham gia cuộc gọi video giữa các lãnh đạo châu Âu và ông Trump.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của xung đột và phản ánh thực tế trên chiến trường, bao gồm cả vấn đề về quy chế của các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine nhưng đã gia nhập Nga.