Ông Trump đánh giá 25% khả năng thất bại tại thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp với Vladimir Putin tại Alaska có 25% khả năng thất bại. Hội nghị dự kiến tập trung vào giải pháp hòa bình Ukraine, với khả năng hoán đổi lãnh thổ được đưa vào bàn thảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thảo luận về xung đột Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska trong hôm nay, 15/8.

Ông Trump ước tính cuộc gặp sắp tới với ông Putin chỉ có 75% khả năng thành công, tức 25% khả năng thất bại.

Hội nghị thượng đỉnh, diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, được kỳ vọng sẽ tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với Fox News Radio hôm 14/8 về khả năng thất bại của hội nghị, ông Trump đáp: “Đúng vậy, 25%”. “Cuộc gặp này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai, nhưng cũng có 25% khả năng nó sẽ không thành công”, ông nói.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ mở đường cho một cuộc gặp tiếp theo giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông, cuộc gặp giả định này sẽ “cực kỳ quan trọng” vì nhiều khả năng sẽ là tâm điểm bàn thảo về một thỏa thuận hòa bình, trong đó có việc trao đổi lãnh thổ.

Đầu tuần này, ông Trump đã gợi ý rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho xung đột Ukraine cũng sẽ bao gồm việc hoán đổi lãnh thổ. “Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ diễn ra”, ông nói trong buổi hỏi đáp tại Washington hôm đầu tuần này.

Phía Moscow trước đó cho biết đã nhận được một “đề xuất chấp nhận được” từ Washington thông qua đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong chuyến làm việc với ông Putin tuần trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết chuyến thăm của ông Witkoff là “hiệu quả” và đã đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Về phần mình, ông Putin nhận định chính quyền Trump đang thực hiện “những nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt giao tranh” tại Ukraine. Ông cũng nói Washington đang cố gắng “tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia, ở châu Âu, và trên toàn thế giới” trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm thứ Năm.