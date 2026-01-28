Nga lần đầu thừa nhận tàu “Moskva” bị đánh chìm, xét xử vắng mặt sĩ quan Ukraine

Nga lần đầu xác nhận tàu Moskva bị chìm, vụ việc liên quan đến sĩ quan Ukraine ra lệnh tấn công bị kết án tù chung thân trong phiên tòa xét xử.

Theo các tin truyền thông Nga, một tòa án quân sự ở thủ đô Moscow lần đầu tiên thừa nhận gần 4 năm trước, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã nhắm vào soái hạm "Moskva" của hạm đội Hải quân Nga tại Biển Đen, khiến 20 thủy thủ thiệt mạng.

Vào tháng 4/2022, tàu tuần dương "Moskva" bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Ukraine, một sự kiện khiến quân đội Nga bẽ bàng. Ban đầu, Nga tuyên bố rằng tàu chiến này bị chìm trong một cơn bão sau khi một vụ nổ kho đạn gây ra hỏa hoạn khi đang được kéo về cảng để sửa chữa.

Theo hãng truyền thông độc lập Mediazona, vào ngày 22/1/2026, một tòa án quân sự đã tuyên phạt vắng mặt Andriy Shubin, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh Độc lập 406 của Hải quân Ukraine, mức án tù chung thân. Shubin bị kết tội về các tội danh liên quan đến khủng bố trong vụ đánh chìm tàu tuần dương ​​"Moskva" và một tàu chiến khác của Nga là hộ vệ hạm “Admiral Essen”.

Tàu tuần dương Moskva - soái hạm của Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Thepaper.



Tòa án quân sự Nga tuyên bố rằng hai tên lửa của Ukraine đã bắn trúng tàu "Moskva", gây ra hỏa hoạn trên tàu khiến khói dày đặc bao trùm khoang tàu. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã sử dụng hai tên lửa chống hạm Neptune để đánh trúng tàu.

Đây là lần đầu tiên Nga thừa nhận một cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây ra vụ chìm tàu "Moskva".

Tòa án đã xác nhận trong một thông cáo báo chí rằng vụ tấn công đã khiến 20 thủy thủ trên tàu “Moskva” thiệt mạng, và 24 người khác bị thương với các mức độ khác nhau. Thông cáo báo chí cho biết có 8 thủy thủ mất tích. Tuy nhiên, sau đó bản thông cáo này đã bị xóa khỏi trang web của tòa án.

Một ảnh chụp màn hình của thông cáo báo chí được Mediazona công bố cho thấy nội dung viết: "Những tổn thất này xảy ra trong cuộc chiến cứu tàu kéo dài sáu giờ". Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga chỉ chính thức thừa nhận một người chết trong vụ chìm tàu ​​“Moskva” và tuyên bố rằng 27 thủy thủ mất tích trong thảm họa. Vào tháng 11/2022, một tòa án do Nga thành lập ở Crimea tuyên bố rằng 17 trong số các thành viên thủy thủ đoàn mất tích đã thiệt mạng.

Thủy thủ đoàn đã phải chiến đấu để cứu con tàu suốt 6 tiếng nhưng không thành. Ảnh: QQnews.



Năm 2024, một tượng đài tưởng niệm 19 thủy thủ thiệt mạng trong vụ chìm tàu ​​Moskva đã được khánh thành tại trụ sở Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea.

Việc sửa đổi dữ liệu chính thức muộn màng này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong câu chuyện chính thức của Nga. Theo các tài liệu tòa án mới nhất, thảm kịch này còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì phía Nga mô tả trước đây. Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng vào ngày 13/4/2022, Andriy Shubin, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 406 của Hải quân Ukraine, đã ra lệnh phóng tên lửa, trực tiếp gây ra vụ chìm tàu ​​"Moskva". Điều này mâu thuẫn với tuyên bố ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga rằng "một đám cháy trên tàu đã gây ra vụ nổ kho đạn, sau đó khiến tàu phải kéo đi và bị chìm trong bão".

Các tài liệu cung cấp bản tường thuật chi tiết đầu tiên về thương vong. Ngoài 20 người chết được xác nhận, 24 người bị thương và 8 người mất tích. Tòa án đặc biệt nhấn mạnh rằng thủy thủ đoàn đã chiến đấu hơn sáu giờ trong lửa và khói để cứu con tàu, và 8 người mất tích đã biến mất trong quá trình này.

Trong phán quyết này, phía Nga cố tình mô tả cuộc tấn công quân sự là "khủng bố", không phải một hành động chiến tranh chính đáng. Lý do được đưa ra là vào thời điểm đó tàu "Moskva" đang thực hiện "nhiệm vụ nhân đạo" (đảm bảo an toàn cho tàu thuyền dân sự). Dựa trên điều này, tòa án đã kết án sĩ quan quân đội Ukraine Shubin mức án tù chung thân.

Bản thông cáo báo chí của tòa án về vụ tàu Moskva được Mediazona công bố, nhưng sau đó bị gỡ bỏ. Ảnh: QQnews.



Đột ngột gỡ bỏ thông tin đã được công bố

Điều đáng chú ý là thông cáo báo chí của tòa án này, chứa đựng thông tin quan trọng, đã nhanh chóng bị xóa ngay sau khi được công bố, nhưng ảnh chụp màn hình đã được nhiều cơ quan truyền thông lưu lại.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng hoạt động "công bố và xóa bỏ" hỗn loạn này phơi bày tình huống khó xử khi Nga, trong khi cố gắng theo đuổi hành động pháp lý, đồng thời lại cố gắng che giấu một phần sự thật về cuộc chiến.

Vụ chìm tàu ​​"Moskva", tàu chiến mặt nước lớn nhất bị đánh chìm kể từ sau Thế chiến II, luôn là một điểm nhức nhối đối với quân đội Nga. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc bất ngờ công bố tài liệu chính thức này không chỉ xác nhận chiến thắng của Ukraine mà còn vạch trần hành vi che đậy và phơi bày thất bại mang tính bước ngoặt này của Nga trong suốt bốn năm qua.

Theo QQnews, Sohu