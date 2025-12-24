Rơi máy bay chở tướng lĩnh quân đội cấp cao Libya, toàn bộ người trên khoang thiệt mạng

Máy bay phản lực Dassault Falcon 50 chở Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya rơi gần Ankara sau khi phát tín hiệu cầu cứu. Toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao trên khoang đã thiệt mạng, gây chấn động Libya.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Máy bay phản lực tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã rơi ở tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi gửi yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Yerlikaya cho biết các đơn vị mặt đất đã mất liên lạc với máy bay khoảng 40 phút sau khi cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trên máy bay có 5 người, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, ông Muhammad Ali Ahmed al-Haddad, người được chính quyền Tripoli xác nhận đã thiệt mạng. Thủ tướng Libya, ông Abdul Hamid Dbeibeh thông báo các quan chức quân sự cấp cao khác cũng tử nạn, bao gồm Trung tướng Al-Futuri Ghribil và Chuẩn tướng Mahmoud Al-Ghadiwi. Vụ tai nạn gây ra một vụ nổ lớn trên bầu trời Ankara, tuy nhiên, chưa rõ vụ nổ xảy ra khi máy bay còn trên không hay sau khi đã va chạm mặt đất. Cung cấp bởi

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay đã gặp nạn sau khi gửi yêu cầu hạ cánh khẩn cấp không lâu sau khi cất cánh.

Một máy bay phản lực tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã bị rơi vào tối muộn ngày thứ Ba, tại khu vực phía tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn này trước đó có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự các cuộc đàm phán trong ngày.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Yerlikaya, cho biết các đơn vị mặt đất đã mất liên lạc với chiếc máy bay khoảng 40 phút sau khi nó cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi liên lạc bị cắt đứt, phi cơ đã gửi yêu cầu xin hạ cánh khẩn cấp.

Theo ông Yerlikaya, trên máy bay có 5 người, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya, ông Muhammad Ali Ahmed al-Haddad.

Trong tuyên bố tiếp theo, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí mảnh vỡ của máy bay, qua đó xác nhận vụ tai nạn.

Các đoạn video camera an ninh lan truyền trên mạng được cho là ghi lại một vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời phía trên thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, nghi có liên quan đến vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vụ nổ xảy ra khi máy bay còn trên không hay sau khi đã va chạm mặt đất.

Chính quyền Tripoli sau đó xác nhận Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya cùng toàn bộ các thành viên trong phái đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Libya, ông Abdul Hamid Dbeibeh, viết trên Facebook rằng một số quan chức quân sự cấp cao khác cũng đã tử nạn cùng với Tướng Muhammad Ali Ahmed al-Haddad. Trong số đó có Tham mưu trưởng Lục quân, Trung tướng Al-Futuri Ghribil, và người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Quân sự, Chuẩn tướng Mahmoud Al-Ghadiwi.

“Đây là một mất mát đau đớn, là cú giáng mạnh vào quốc gia, vào thể chế quân đội và toàn thể nhân dân Libya, khi chúng ta mất đi những con người đã phục vụ đất nước bằng sự chân thành, tận tụy, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và cam kết quốc gia”, Thủ tướng Dbeibeh viết.

Theo RT