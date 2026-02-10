Apple bùng nổ đầu năm 2026 với loạt thiết bị giá rẻ

Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, vào mùa xuân năm nay, người dùng sẽ đón nhận sự xuất hiện của iPhone 17e, iPad bản tiêu chuẩn mới, iPad Air nâng cấp và đặc biệt là mẫu MacBook giá rẻ chạy chip iPhone.

Thị trường công nghệ nửa đầu năm 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động khi Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt hơn 20 sản phẩm mới. Sau khi trình làng AirTag thế hệ thứ hai, gã khổng lồ xứ Cupertino dường như đang chuyển dịch trọng tâm sang phân khúc thiết bị giá bình dân nhằm mở rộng thị phần tại các thị trường mới nổi.

Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, vào mùa xuân năm nay, người dùng sẽ đón nhận sự xuất hiện của iPhone 17e, iPad bản tiêu chuẩn mới, iPad Air nâng cấp và đặc biệt là mẫu MacBook giá rẻ chạy chip iPhone cùng dòng MacBook Air trang bị chip M5 đầy uy lực.

1. iPhone 17e

Mẫu máy iPhone 17e sẽ sớm được ra mắt. BGR.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào iPhone 17e với mức giá dự kiến khoảng 599 USD. Dù không thay đổi nhiều về ngoại hình so với iPhone 16e, mẫu máy này sẽ sở hữu những nâng cấp nội lực đáng giá. Apple dự kiến trang bị chip A19 mới nhất vốn có mặt trên dòng flagship iPhone 17, giúp hiệu năng xử lý tác vụ hàng ngày mượt mà hơn.

Điểm yếu lớn nhất của thế hệ trước là thiếu hỗ trợ MagSafe cũng sẽ được khắc phục, cho phép người dùng tiếp cận hệ sinh thái phụ kiện đa dạng và tốc độ sạc nhanh hơn. Bên cạnh đó, các con chip C1X và N1 tự phát triển sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối 5G, Wi-Fi và Bluetooth trên dòng máy giá rẻ này.

2. iPad cơ bản

iPad cơ bản có thể nhận được bản nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: BGR.

Đối với dòng máy tính bảng, iPad thế hệ 12 được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt sau nhiều năm ít thay đổi. Apple có kế hoạch tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cho toàn bộ dòng iPad, đồng nghĩa với việc bộ nhớ RAM tối thiểu sẽ được nâng lên 8GB.

Thiết bị này có thể sử dụng chip A18 hoặc A19 tùy theo các nguồn tin rò rỉ, biến nó thành một công cụ học tập và làm việc mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo mức chi phí hợp lý. Cùng thời điểm, iPad Air cũng sẽ được làm mới với bộ vi xử lý mạnh hơn, giúp người dùng có thêm lựa chọn tiệm cận dòng Pro nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn.

3. MacBook giá rẻ với chip iPhone

Một bất ngờ lớn khác là sự xuất hiện của mẫu MacBook giá rẻ được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Chromebook và các laptop Windows bình dân. Chiếc máy này dự kiến sở hữu màn hình 12,9 inch và chạy chip A19 Pro của iPhone thay vì dòng chip M truyền thống. Nếu Apple có thể duy trì thiết kế mỏng nhẹ cùng thời lượng pin ấn tượng, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho giới học sinh sinh viên. Ngoài ra, phiên bản MacBook Air M5 cũng đang chuẩn bị ra mắt với sức mạnh tính toán đáng kinh ngạc, được dự báo ngang ngửa với dòng chip M1 Ultra trước đây, cho thấy ranh giới hiệu năng giữa dòng máy phổ thông và cao cấp đang dần bị xóa nhòa.

Cuối cùng, Apple cũng không quên phân khúc chuyên nghiệp khi có tin đồn về việc ra mắt sớm MacBook Pro M5 Pro và M5 Max cùng với Mac Studio thế hệ mới. Chiến lược phủ kín mọi phân khúc từ giá rẻ đến siêu cao cấp trong nửa đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm của Apple trong việc tối ưu hóa doanh thu và duy trì sức tăng trưởng tại mọi khu vực địa lý.

Người dùng sẽ không phải chờ đợi lâu khi các sản phẩm này được dự báo sẽ sớm lộ diện tại các sự kiện mùa xuân sắp tới. Sự kết hợp giữa chip tự thiết kế và các giải pháp kết nối độc quyền hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái đồng bộ và bảo mật hơn bao giờ hết cho người hâm mộ "táo khuyết".

