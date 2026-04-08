Lớp tàu khu trục "rắc rối nhất thế giới" lại gặp vấn đề, buộc tàu Anh phải rời khu vực chiến đấu

Tàu HMS Dragon phải cập cảng vì sự cố kỹ thuật, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của tàu khu trục lớp Type 45 của Anh, đặc biệt trong môi trường tác chiến khắc nghiệt.

Khu trục hạm lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Dragon, đã phải cập cảng tại Địa Trung Hải do một “sự cố kỹ thuật” không được nêu rõ, đánh dấu thêm một trường hợp trong chuỗi sự cố kéo dài khiến các tàu cùng lớp phải rút khỏi hoạt động.

Tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của lớp khu trục hạm Type 45 từ lâu đã ở mức rất thấp, có thời điểm chỉ khoảng 17%, do thường xuyên gặp trục trặc, đặc biệt khi hoạt động trong môi trường nước ấm. Các tàu này từng nhiều lần gặp tình trạng động cơ diesel của Rolls-Royce “suy giảm nghiêm trọng”, nhất là tại các khu vực khí hậu nóng như Vịnh Ba Tư.

Vào tháng 2/2024, Hải quân Anh cũng đã phải rút tàu khu trục HMS Diamond khỏi khu vực gần Yemen với lý do “vấn đề kỹ thuật”, làm dấy lên nghi vấn rằng nguyên nhân liên quan đến động cơ. Trước đó, vào năm 2016, HMS Diamond từng mất toàn bộ điện năng tại Vịnh Ba Tư và trôi dạt cho đến khi hệ thống được khôi phục, trong số nhiều sự cố khác.

Tàu khu trục lớp Type 45 HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: MW.

Những vấn đề kéo dài của lớp tàu này còn được thể hiện rõ qua trường hợp tàu đầu tiên trong lớp, HMS Daring, phải trải qua hơn 3.000 ngày đại tu và nâng cấp, chỉ hoàn tất vào năm 2025.

Dù Type 45 nổi bật vì độ tin cậy thấp, các tàu chiến khác của Anh cũng không tránh khỏi chỉ trích. Lớp tàu sân bay Queen Elizabeth, dù được đóng mới gần đây, cũng từng gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm sự cố kỹ thuật và tình trạng ngập nước. Trong bối cảnh đó, sự cố mới nhất của HMS Dragon không phải là ngoại lệ mà phản ánh xu hướng chung: các tàu thường xuyên phải rút khỏi nhiệm vụ.

Các đơn vị bán quân sự của Hezbollah. Ảnh: MW.

Thời điểm HMS Dragon rút khỏi hoạt động cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng con tàu có thể đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon trước đó tuyên bố đã nhắm mục tiêu một tàu chiến của Hải quân Israel bằng tên lửa chống hạm ngoài khơi nước này.

Kênh Channel 14 của Israel cho rằng Hezbollah có thể đã nhầm HMS Dragon với tàu Israel và cho rằng con tàu đã bị hư hại. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về giả thuyết này.

Các tàu lớp Type 45 từ lâu bị chỉ trích vì gần như không có khả năng phòng thủ tên lửa hiệu quả và hỏa lực hạn chế. Việc thiếu các tên lửa hành trình như Tomahawk cho nhiệm vụ tấn công mặt đất cũng khiến vai trò chiến đấu của chúng bị hạn chế đáng kể, đặc biệt trong các kịch bản xung đột cường độ cao.

Theo MW