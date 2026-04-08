“Xuất kích chỉ trong 2 giây”: UAV nhỏ gọn của Mỹ gây bất ngờ về độ cơ động và tốc độ

UAV STUD do XDOWN phát triển có thể triển khai trong 2 giây, đạt tốc độ 305 km/h và đảm nhiệm nhiều vai trò từ trinh sát đến tấn công trong chiến tranh hiện đại.

Một máy bay không người lái (UAV) mới do công ty quốc phòng Mỹ XDOWN phát triển đang hướng tới việc rút ngắn đáng kể thời gian triển khai trên chiến trường, khi có thể chuyển từ trạng thái cất giữ sang bay chỉ trong vòng hai giây.

Hệ thống mang tên Small Tactical Unmanned Drone (STUD) được thiết kế cho các nhiệm vụ phản ứng nhanh, nơi tốc độ, tính cơ động và khả năng thích ứng đóng vai trò then chốt. Không giống các loại drone truyền thống cần lắp ráp hoặc chuẩn bị phức tạp, STUD được tối ưu để sử dụng ngay lập tức, cho phép binh sĩ triển khai gần như tức thời trong môi trường áp lực cao.

STUD sở hữu thiết kế nhỏ gọn và khả năng triển khai nhanh. Theo thông số được công bố, thiết bị có thể được mang theo trong một ba lô chiến thuật tiêu chuẩn với cơ chế tháo nhanh. Một binh sĩ có thể mang theo từ 8 đến 12 chiếc cùng lúc, giúp đơn vị triển khai nhiều UAV mà không làm tăng đáng kể gánh nặng hậu cần.

Khi được kích hoạt, UAV được phóng bằng tay. Các cánh quạt tích hợp sẽ hoạt động ngay khi rời tay, giúp ổn định và đưa thiết bị vào trạng thái bay có kiểm soát chỉ trong vài giây. Khả năng kích hoạt gần như tức thì này được kỳ vọng mang lại lợi thế chiến thuật trong các tình huống nhạy cảm về thời gian như trinh sát hoặc phản ứng với mối đe dọa.

Về thông số kỹ thuật, STUD dài 17,5 inch (44,5 cm), rộng và cao 3,1 inch (8 cm), đủ nhỏ gọn để dễ dàng vận chuyển. Trọng lượng khoảng 2,7 kg và có thể mang tải trọng tối đa 0,77 kg, cho phép tích hợp nhiều loại thiết bị phục vụ nhiệm vụ khác nhau.

Về hiệu năng, drone có thể đạt tốc độ tối đa 165 knot (tương đương 305 km/h), tầm hoạt động khoảng 64 km và thời gian bay khoảng 17 phút trong cấu hình tiêu chuẩn. Điều này giúp nó trở thành một nền tảng chiến thuật tốc độ cao nhưng hoạt động trong thời gian ngắn.

Một điểm đáng chú ý của STUD là kiến trúc mô-đun, cho phép thay đổi cấu hình tải trọng tùy theo nhiệm vụ. Nhờ đó, UAV có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau mà không cần phát triển hệ thống riêng biệt cho từng chức năng.

Thiết bị có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), tấn công chính xác, chống UAV (C-UAV) và tác chiến điện tử. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của các nền tảng đa nhiệm trong chiến lược quân sự hiện đại.

Trong môi trường chiến đấu, drone có thể được cấu hình cho nhiệm vụ chống bộ binh và chống thiết giáp, có khả năng tấn công cả lực lượng mặt đất lẫn các phương tiện không người lái khác. Tính linh hoạt này cho thấy sự chuyển dịch sang các hệ thống không người lái nhỏ gọn nhưng đa năng, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên chiến trường.

“STUD được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của binh sĩ hiện đại”, ông Alexander Balan, giám đốc điều hành XDOWN, cho biết. “Chúng tôi tin rằng trang bị quân sự trong tương lai sẽ ít phụ thuộc hơn vào súng đạn truyền thống, nhường chỗ cho các hệ thống không người lái nhỏ gọn, chi phí thấp và dễ mang theo”.

Sự xuất hiện của những hệ thống như STUD cho thấy một xu hướng rộng lớn hơn trong công nghệ quốc phòng, nơi tính cơ động, khả năng triển khai nhanh và cấu trúc mô-đun đang trở thành những yếu tố cốt lõi của các trang bị quân sự thế hệ mới.

Theo IE