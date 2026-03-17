VinFast EC Van đấu Suzuki Eeco: Xe điện giá rẻ có vượt mặt xe xăng?

VinFast EC Van và Suzuki Eeco là hai mẫu xe van cỡ nhỏ hướng tới nhu cầu chở hàng trong đô thị với khác biệt rõ rệt giữa lựa chọn xe điện và xe xăng truyền thống.

Xe van cỡ nhỏ ngày càng được người kinh doanh quan tâm nhờ có thể lưu thông linh hoạt trong nội đô mà không bị hạn chế. Trong bối cảnh đó, VinFast EC Van và Suzuki Eeco, hai mẫu xe mới ra mắt gần đây, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đại diện cho hai lựa chọn khác nhau giữa xe điện và xe xăng, với những khác biệt rõ rệt về thiết kế, trang bị và chi phí sử dụng.

Kích thước

VinFast EC Van có chiều rộng và trục cơ sở lớn hơn, giúp khoang chở hàng rộng rãi và tối ưu hơn cho việc vận chuyển, đồng thời khoảng sáng gầm cũng nhỉnh hơn đôi chút. Trong khi đó, Suzuki Eeco có bán kính quay đầu nhỏ hơn, giúp tăng sự linh hoạt hơn khi di chuyển trong các khu vực chật hẹp.

Ngoại thất

Cả hai mẫu xe đều sử dụng đèn halogen và thiết kế theo hướng thực dụng, phục vụ nhu cầu chở hàng. Gương chiếu hậu trên cả hai đều chỉnh cơ. EC Van dùng mâm thép 14 inch, lớn hơn so với mâm 13 inch của Eeco. Điều này giúp xe trông cứng cáp hơn và vận hành ổn định hơn khi tải nặng.

Nội thất

Với nhu cầu chính là chở hàng, cả hai xe đều không sở hữu các trang bị tiện nghi trong khoang nội thất. EC Van trang bị hệ thống giải trí cơ bản kèm 1 loa nhưng chỉ có quạt gió, trong khi Suzuki Eeco có điều hòa 2 chiều và vô-lăng 3 chấu. Nhìn chung, tiện nghi trên cả hai mẫu xe chỉ dừng ở mức đủ dùng cho nhu cầu vận hành hàng ngày.

Vận hành

VinFast EC Van sử dụng động cơ điện nên có lợi thế rõ rệt về chi phí vận hành khi không phụ thuộc vào xăng, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Trong khi đó, Suzuki Eeco dùng động cơ xăng truyền thống, thuận tiện khi di chuyển đường dài nhưng chi phí sử dụng sẽ cao hơn. Về tải trọng, hai mẫu xe không chênh lệch đáng kể và đều đáp ứng tốt nhu cầu chở hàng cơ bản.

An toàn

Suzuki Eeco được trang bị 2 túi khí, cân bằng điện tử và cảm biến lùi. Đây là lợi thế đáng kể trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Còn VinFast EC Van có ABS, EBD và kiểm soát lực kéo nhưng chưa có túi khí. Trang bị an toàn ở mức cơ bản và kém hơn đối thủ.

Giá bán

VinFast EC Van có giá 285 triệu đồng, thấp hơn khoảng 25 triệu đồng so với Suzuki Eeco. Đây là lợi thế lớn với người dùng cần tối ưu chi phí ban đầu.

EC Van phù hợp chạy nội đô, tiết kiệm chi phí vận hành, trong khi Eeco mạnh hơn và linh hoạt hơn khi đi xa.