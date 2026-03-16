Yamaha Exciter 2026 lộ diện trước ngày ra mắt

Yamaha Exciter đời mới có phần đầu được làm lại đi kèm thiết kế yếm lấy cảm hứng từ Exciter 135.

Mẫu xe côn tay Yamaha Sniper 2026 vừa lộ diện tại Philippines. Tại Việt Nam, mẫu xe này được biết đến với tên gọi Exciter.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy phiên bản 2026 có một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, đặc biệt là phần đầu xe. Cụm đầu được làm gọn hơn so với Exciter 155 hiện hành, đồng thời mang phong cách khá giống Exciter 150 từng ra mắt vào năm 2018.

Phần đầu xe của Yamaha Exciter đời mới lấy cảm hứng từ các thế hệ xe trong quá khứ như Exciter 135 hay Exciter 150. Ảnh: MXH.

Đèn chiếu sáng phía trước được chia thành nhiều khoang thay vì dạng đèn đơn như trên đời hiện tại. Phần mặt nạ trước được tạo hình sắc nét với các đường cắt góc cạnh có nhiều tương đồng với Exciter 135 ra mắt năm 2011.

Đèn định vị LED đặt phía trên, trong khi đèn xi nhan bố trí ngay bên dưới, giúp tổng thể xe trông thể thao và hiện đại hơn. Phần thân xe vẫn mang nhiều đường nét tương đồng với bản 155 hiện hành.

Về động cơ, nhiều khả năng Exciter 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ xy-lanh đơn dung tích 155 cc quen thuộc. Động cơ này tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, cho công suất khoảng 17,7 mã lực tại 9.500 vòng mỗi phút và mô men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng mỗi phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Hiện chưa rõ đời mới của Yamaha Exciter tại Philippines có giá bao nhiêu. Ở phiên bản hiện hành, mẫu xe côn tay này có giá khởi điểm 125.900 peso (tương đương 55 triệu đồng), trong khi bản cao cấp được trang bị phanh ABS có giá 145.900 peso (khoảng 64 triệu đồng).

Hình ảnh Yamaha Exciter trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 2 của Cục Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước khi lộ diện tại Philippines, Yamaha đã đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho Exciter đời mới tại Việt Nam. Thiết kế phần đầu xe trong hồ sơ đăng ký gần như trùng khớp với hình ảnh vừa xuất hiện, cho thấy phiên bản nâng cấp của Exciter có thể ra mắt trong nước trong thời gian tới.

Hiện tại, Yamaha Exciter 155 được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, đi kèm mức giá từ 48,2 triệu đến 55,2 triệu đồng.

Exciter từng là mẫu xe côn tay rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn từ 2005 đến 2015 khi gần như không có đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên trong những năm gần đây, sức hút của dòng xe này đã giảm dần khi thị trường xuất hiện thêm nhiều lựa chọn mới, trong đó có Honda Winner.

Exciter 155 thế hệ hiện hành với kiểu dáng gân guốc theo phong cách xe chơi. Ảnh: Yamaha.

Nhìn rộng ra, phân khúc xe côn tay phổ thông cũng không còn duy trì sức hút mạnh như trước. Nhiều mẫu xe như Yamaha Exciter, Honda Winner hay Suzuki Satria F150 thường xuyên được các đại lý giảm giá hoặc tung ưu đãi để kích cầu, trước sức ép từ các dòng xe tay ga và xe máy điện đang trỗi dậy trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Yamaha được cho là sẽ làm mới dòng Exciter bằng phiên bản 2026 nhằm duy trì sức cạnh tranh và thu hút lại nhóm khách hàng trẻ.