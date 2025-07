Vụ Công ty C.P. bị tố bán thịt heo bệnh ra thị trường: Bộ Công an điều tra động cơ phát tán hình ảnh

Đại diện Cục C05 cho biết đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh tố Công ty C.P., bán heo bệnh.

Chiều 7/7, tại họp báo 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) thông tin về quá trình điều tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Theo lãnh đạo C05, ngày 30/5, sau khi có thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, công an chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định không khởi tố vụ án.

Công ty C.P., bị tố bán thịt heo bệnh ra thị trường. Ảnh: MXH.

Tuy nhiên, Cục C05 đang tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng từ tài khoản có tên "Jonny Lieu" - người tự nhận là nhân viên bộ phận bán hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chuyên phụ trách mảng thịt heo khu vực gia công.

Theo nội dung bài viết, người này cho biết trong quá trình làm việc tại cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), anh cùng một số nhân viên và người dân địa phương đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây.

Tài khoản "Jonny Lieu" cho rằng C.P. Việt Nam có hành vi trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh, thậm chí là những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện mụn, áp xe, mủ hoặc đã qua sơ chế... vẫn được đưa về hệ thống cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.

Ngoài ra, người này còn cho rằng lãnh đạo công ty chỉ đạo chia nhỏ thịt để bán giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích. Một thông tin khác cũng khiến dư luận không khỏi hoang mang là việc xúc xích quá hạn bị yêu cầu tháo nhãn để tiếp tục chế biến thành chả chiên.

Hồi đầu tháng 6, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y đã có báo cáo bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả kiểm tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đơn tố cáo đối với C.P. Việt Nam.

Sau đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã ký công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Đến hồi đầu tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với tố giác về tội phạm của ông Liễu Quý Ngân có địa chỉ thường trú ở Sóc Trăng.

Lý do theo cơ quan điều tra, do hành vi không có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.