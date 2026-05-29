Phát hiện hàng nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin với báo chí chiều 29/5, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết trong 30 ngày, từ 15/4 đến 15/5/2026, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương đã kiểm tra 62.052 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả nước và phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, chiếm 9,26%.

Trong số các cơ sở vi phạm, có 3.687 cơ sở bị xử phạt tiền với tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng. Ngoài ra, 29 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 7 cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 17 vụ việc bị chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Kiểm tra an toàn thực phẩm phía Nam

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tịch thu khoảng 15 tấn hàng hóa gồm da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có 110 cơ sở buộc phải tiêu hủy sản phẩm vi phạm với tổng trị giá hơn 3,35 tỷ đồng.

Các mặt hàng bị tiêu hủy trải rộng từ chân gà, mực đông lạnh, mì ăn liền, bánh kẹo, cơm cháy chà bông đến siro, trà đóng chai và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn. Số hàng này không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Thực phẩm bẩn, hàng trôi nổi vẫn len lỏi thị trường

Theo cơ quan chức năng, các vi phạm phổ biến nhất được phát hiện trong đợt thanh tra lần này là điều kiện vệ sinh cơ sở không bảo đảm; trang thiết bị, dụng cụ chế biến mất vệ sinh; thực phẩm không rõ nguồn gốc; vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm và kinh doanh sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Đáng lo ngại, nhiều cơ sở nhỏ lẻ, quán ăn, hàng rong vẫn hoạt động trong điều kiện vệ sinh sơ sài nhưng rất khó xử lý triệt để do thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc không có địa chỉ cố định.

Một thực tế khác được ghi nhận là tỷ lệ “nhắc nhở thay vì xử phạt” còn khá cao. Có tới 2.045 cơ sở vi phạm nhưng chưa bị xử phạt hành chính mà mới dừng ở mức nhắc nhở. Đây là một trong những khó khăn lớn tại tuyến cơ sở, bởi nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ biến động liên tục, lực lượng quản lý mỏng trong khi số lượng cơ sở thực phẩm quá lớn.

Ngoài vi phạm trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, tình trạng buôn lậu, làm giả thực phẩm và đưa hàng không rõ nguồn gốc ra thị trường vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Một số đối tượng cố tình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm trục lợi, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, thực phẩm thẩm lậu qua biên giới.

Quảng cáo thực phẩm trên mạng tiếp tục “nóng”

Một trong những vấn đề nổi cộm được Cục An toàn thực phẩm nhắc tới là tình trạng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Theo đó, hoạt động quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và gây bức xúc dư luận.

Nhiều sản phẩm được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, sử dụng người nổi tiếng hoặc mạng xã hội để tiếp cận người tiêu dùng, trong khi chất lượng thực tế không được kiểm chứng đầy đủ.

Bên cạnh đó, kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng cũng đang đặt ra áp lực lớn cho công tác quản lý, nhất là với các sản phẩm bán online không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ và khó truy xuất.

Kết quả kiểm nghiệm trong đợt cao điểm cũng cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Trong 1.821 mẫu xét nghiệm tại labo có 25 mẫu không đạt yêu cầu. Với xét nghiệm nhanh, 1.330/17.419 mẫu cho kết quả không đạt, chiếm 7,6%.

Theo Cục An toàn thực phẩm, số lượng cơ sở được kiểm tra mới chỉ phản ánh một phần thực tế. Các nguy cơ liên quan thực phẩm hết hạn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh kém, vi phạm lưu mẫu thức ăn và kinh doanh thực phẩm trên mạng vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ trong thời gian tới.