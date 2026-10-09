Lãnh đạo SHB muốn mua 2 triệu cổ phiếu giữa lúc biến động giá

Ông Đinh Ngọc Dũng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian từ ngày 15/10 đến 12/11/2026.

Ông Đinh Ngọc Dũng đang sở hữu hơn 1,6 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng 0,031% vốn điều lệ ngân hàng. Nếu giao dịch trên hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông này sẽ tăng lên hơn 3,6 triệu đơn vị, tương đương 0,068% vốn.

Động thái đăng ký mua vào của Phó tổng giám đốc SHB diễn ra trong bối cảnh mã này biến động mạnh trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 8/10, cổ phiếu SHB giảm hết biên độ 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu.

Sang phiên giao dịch 9/10, cổ phiếu SHB có thời điểm giảm xuống 9.550 đồng/cổ phiếu, sau đó hồi nhẹ về 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản tăng mạnh với hơn 128 triệu triệu đơn vị được khớp lệnh trong phiên, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.260 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng, với khối lượng gần 22 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu SHB. Nguồn: TradingView

Trước đó, SHB đã phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 16.850 đồng/cổ phiếu, thu về 3.370 tỷ đồng. Với thị giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu này hiện thấp hơn khoảng 1.370 tỷ đồng so với giá mua ban đầu.

Về tình hình kinh doanh, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.092 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành khoảng 51% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của SHB đạt hơn 962.600 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 7% với 659.611 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 9% lên hơn 624.300 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm khoảng 8%.