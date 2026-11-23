Kaliningrad kích hoạt cảnh báo phòng không sau khi chính quyền Nga phát hiện vật thể đáng ngờ từ hướng Lithuania. Trong khi Vilnius bác bỏ mọi liên quan, vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu Nga - NATO tại vùng lãnh thổ Moscow từng cảnh báo có thể bảo vệ bằng cả vũ khí hạt nhân.

Hàng rào dây thép gai dọc biên giới Ba Lan-Lithuania với Kaliningrad. Vùng lãnh thổ biệt lập này từ lâu đã là nguồn căng thẳng giữa Nga và NATO. Ảnh: AFP.

Diễn biến đáng chú ý tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trong đêm 21/11 đang làm gia tăng căng thẳng ở sườn đông NATO. Chính quyền địa phương cho biết một vật thể đáng ngờ xuất hiện từ hướng Lithuania, kích hoạt cảnh báo phòng không; trong khi đó, mạng xã hội lan truyền thông tin UAV tấn công căn cứ Hạm đội Baltic của Nga tại cảng Baltiysk. Lithuania bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi một tàu hàng Nga bị UAV tập kích trên vịnh Phần Lan.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng độc lập xác nhận căn cứ Baltiysk bị tấn công, cũng chưa xác định được UAV nào đã xâm nhập Kaliningrad hoặc xuất phát từ đâu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết đã ghi nhận hình ảnh phòng không Nga khai hỏa tại Baltiysk, nhưng chưa đủ cơ sở kết luận Ukraine tiến hành một cuộc tập kích.

Diễn biến tại Kaliningrad: Cảnh báo phòng không, xuất hiện hình ảnh phòng không khai hỏa

Theo hãng tin AP, còi báo động không kích đã vang lên tại Kaliningrad vào tối 21/11. Đây là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic, nằm giữa Lithuania và Ba Lan – hai quốc gia thành viên NATO.

Thống đốc Kaliningrad Alexei Bezprozvannykh cho biết một “vật thể đáng ngờ đến từ hướng Lithuania” đã kích hoạt cảnh báo tại huyện Neman, khu vực giáp biên giới Lithuania. Neman nằm cách Baltiysk khoảng 170 km về phía đông bắc.

Ông Bezprozvannykh sau đó nói rằng các chuyên gia phòng không đã xác định không có mối đe dọa và cảnh báo sẽ sớm được dỡ bỏ. Chính quyền địa phương không công bố vật thể nói trên là gì, có phải UAV hay không, cũng không đưa ra bằng chứng cho thấy nó đã bị đánh chặn.

Trong khi đó, các kênh Telegram của Nga đăng tải hình ảnh và video được cho là ghi lại hoạt động phòng không tại Baltiysk, nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Baltic. Một số đoạn video cho thấy những vệt sáng trên bầu trời đêm, kèm âm thanh giống tiếng khai hỏa.

ISW cho biết đã xác định được vị trí địa lý của một số hình ảnh ghi lại hệ thống phòng không Nga khai hỏa gần cảng Baltiysk. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh chưa rõ các hệ thống đang nhắm vào mục tiêu nào. Chưa có hình ảnh xác thực về UAV, mảnh vỡ UAV bị bắn hạ hay thiệt hại do vật thể bay đâm trúng tại Kaliningrad.

Một số tài khoản mạng xã hội tuyên bố UAV Ukraine đã tấn công cảng Baltiysk và gây cháy tại căn cứ Hạm đội Baltic. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh. Chính quyền Kaliningrad còn bác bỏ một bức ảnh được lan truyền với nội dung cho rằng khói bốc lên tại Baltiysk, khẳng định hình ảnh không liên quan đến khu vực.

Tính đến sáng 22/11, giới chức Nga không ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại tại Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Nga cũng không đề cập đến hoạt động phòng không hay mối đe dọa UAV tại khu vực này trong bản thông báo tình hình phòng không ban đêm.

Lithuania bác bỏ cáo buộc, Ukraine chưa xác nhận vai trò

Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys ngày 22/11 tuyên bố nước này “kiên quyết bác bỏ những thông tin sai sự thật” trên mạng xã hội về việc Lithuania tham gia vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Kaliningrad.

Ông nhấn mạnh: “Cộng hòa Lithuania chưa bao giờ cho phép sử dụng không phận của mình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga, kể cả trong trường hợp hiện nay”.

Giới chức Lithuania cũng cho biết không ghi nhận UAV hoặc vật thể tương tự bay qua không phận nước này trong đêm xảy ra sự việc.

Một số nguồn tin và tài khoản mạng xã hội Nga đưa ra nghi vấn UAV Ukraine đã bay qua không phận Lithuania hoặc được phóng từ lãnh thổ nước này để tấn công Kaliningrad. Tuy nhiên, đây mới là các cáo buộc chưa có bằng chứng công khai xác nhận.

Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 22/11 đề cập đến cảnh báo không kích tại Kaliningrad, đồng thời cho rằng phía Nga đã mô tả mối đe dọa trên không là một cảnh báo sai khiến lực lượng chức năng phải kích hoạt diễn tập. Trung tâm này không xác nhận Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng đưa ra thông điệp đáng chú ý: “Kaliningrad không còn nằm ngoài tầm ngắm”.

Đến thời điểm các thông tin trên được công bố, Kiev chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc tiến hành một cuộc tấn công vào Kaliningrad.

Tàu hàng Nga bị UAV tập kích trên vịnh Phần Lan trước đó vài giờ

Ảnh do Lực lượng Biên phòng Phần Lan cung cấp về tàu chở hàng Sparta II của Nga trong bối cảnh công tác dập lửa vẫn đang tiếp diễn tại Vịnh Phần Lan, ngày 22/11. Ảnh: Reuters.

Một yếu tố khiến vụ việc tại Kaliningrad trở nên nhạy cảm là nó diễn ra chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng Nga Sparta II trên vịnh Phần Lan.

Theo Reuters, con tàu bị UAV tấn công hôm 21/11 khi đang trên hành trình tới Nga. Sau vụ tập kích, tàu bốc cháy và trôi vào vùng biển thuộc chủ quyền Phần Lan. Lực lượng cứu hộ Phần Lan tham gia ứng phó, trong khi thủy thủ đoàn được chuyển sang một tàu cứu hộ của Nga.

Con tàu Sparta II nằm trong diện trừng phạt của Mỹ và thuộc sở hữu của một doanh nghiệp có liên hệ với lĩnh vực quốc phòng Nga. Phần hàng hóa trên tàu chưa được công bố. Phần Lan áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải trong khu vực để phục vụ công tác ứng cứu.

AP cho biết cả Nga và Phần Lan đều đề cập khả năng UAV Ukraine đứng sau vụ tấn công tàu Sparta II, nhưng phía Ukraine chưa đưa ra bình luận tại thời điểm đó.

Hai sự kiện liên tiếp đặt ra câu hỏi liệu các hoạt động UAV nhằm vào những mục tiêu có liên hệ với Nga tại vùng biển Baltic có đang mở rộng về phạm vi địa lý hay không. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ tập kích Sparta II và cảnh báo phòng không tại Kaliningrad nằm trong cùng một chiến dịch.

Moscow từng cảnh báo sẽ đáp trả, thậm chí nhắc tới vũ khí hạt nhân

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo cứng rắn về an ninh Kaliningrad. Đây là một trong những khu vực nhạy cảm nhất trong quan hệ quân sự giữa Moscow và NATO.

Ngày 30/9, Reuters đưa tin Moscow gửi văn bản cảnh báo NATO rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh quân sự phương Tây tìm cách cô lập Kaliningrad, cắt đứt vùng lãnh thổ này khỏi phần còn lại của Nga.

Trong thông điệp, Moscow cáo buộc NATO đang chuẩn bị phong tỏa Kaliningrad bằng đường không và đường biển. Nga tuyên bố sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập khu vực này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận liên minh đã nhận được văn bản từ Nga. Tuy nhiên, ông bác bỏ lập luận rằng NATO đang nhắm mục tiêu vào Kaliningrad, nhấn mạnh liên minh có tính chất phòng thủ và các hoạt động quân sự của NATO không đe dọa lãnh thổ Nga.

Ông Rutte cũng cho rằng không có mối đe dọa tức thời nào đối với lãnh thổ NATO từ phía Nga tại thời điểm đó.

Một ngày sau, 1/10, nhà ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tiếp tục cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa chủ quyền Nga hoặc nhắm vào dân thường tại Kaliningrad đều sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn.

“Bất kỳ hành động nào đe dọa chủ quyền của chúng tôi đều sẽ bị đáp trả cứng rắn”, ông Miroshnik tuyên bố. Ông nhấn mạnh Kaliningrad không có vị thế khác biệt so với những vùng lãnh thổ còn lại của Liên bang Nga và được bảo vệ tương tự.

Cố vấn Điện Kremlin Nikolai Patrushev trước đó cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kaliningrad. Ông Patrushev cảnh báo Nga sẽ có phản ứng thích đáng và ngay lập tức trước bất kỳ hành động gây hấn nào.

Những tuyên bố này cho thấy Moscow coi mọi nỗ lực phong tỏa, đe dọa chủ quyền hoặc tấn công dân thường tại Kaliningrad là vấn đề an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cần phân biệt: cảnh báo hạt nhân của Nga hồi tháng 9 gắn với kịch bản NATO phong tỏa Kaliningrad, không đồng nghĩa Moscow đã tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả bất kỳ vụ xâm nhập UAV đơn lẻ nào.

Vì sao Kaliningrad là điểm nóng có thể kéo Nga và NATO vào đối đầu?

Kaliningrad có vị trí địa lý đặc biệt: vùng lãnh thổ này nằm bên bờ biển Baltic, tách rời khỏi phần lãnh thổ chính của Nga và nằm giữa hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania.

Đây không chỉ là một vùng lãnh thổ có ý nghĩa chính trị mà còn là một trung tâm quân sự quan trọng của Nga ở châu Âu. Kaliningrad là nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Baltic tại Baltiysk, đồng thời có các cơ sở quân sự, hệ thống phòng không và những năng lực tên lửa chiến lược.

Vị trí này khiến Kaliningrad trở thành một điểm tựa quân sự quan trọng của Moscow tại biển Baltic. Ngược lại, đối với NATO, khu vực này nằm sát các quốc gia thành viên và có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường an ninh ở sườn đông liên minh.

Một điểm nhạy cảm khác là hành lang Suwalki, dải lãnh thổ nằm giữa Kaliningrad và Belarus, kết nối Ba Lan với Lithuania và phần còn lại của các nước Baltic. Trong các kịch bản xung đột, hành lang này thường được xem là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất của NATO.

Vì vậy, nếu một cuộc tấn công nhằm vào Kaliningrad được xác nhận và có bằng chứng cho thấy UAV bay qua không phận Lithuania hoặc được phóng từ lãnh thổ một nước NATO, sự việc sẽ vượt khỏi phạm vi một vụ tấn công thông thường.

Nó có thể tạo ra khủng hoảng ngoại giao trực tiếp giữa Moscow và Vilnius, đồng thời buộc NATO phải đánh giá liệu lãnh thổ của một thành viên liên minh có bị sử dụng làm bàn đạp cho hoạt động quân sự chống Nga hay không.

Điều nguy hiểm nhất không nhất thiết là thiệt hại vật chất, mà là khả năng Nga quy trách nhiệm cho một quốc gia NATO. Nếu Moscow cho rằng một thành viên liên minh đã trực tiếp tham gia hoặc cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Nga, áp lực đáp trả sẽ tăng mạnh.

Hàng rào dây thép gai được nhìn thấy dọc theo biên giới Ba Lan-Lithuania với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga gần làng Grzybina, tỉnh Podlaskie, gần khe núi Suwalki vào ngày 26/9. Ảnh: AFP.

Biển Baltic có thể trở thành mặt trận mở rộng của xung đột Nga - Ukraine

Vụ việc tại Kaliningrad cần được nhìn nhận trong bối cảnh an ninh biển Baltic đang xấu đi.

Cuộc tấn công nhằm vào tàu Sparta II cho thấy các tàu có liên hệ với hệ thống hậu cần quân sự Nga có thể trở thành mục tiêu ngay cả khi hoạt động trên vùng biển quốc tế. Theo Reuters, Sparta II thuộc sở hữu của Oboronlogistika, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga.

Ngày 22/11, lực lượng cứu hộ Nga bắt đầu kéo con tàu ra khỏi vùng biển Phần Lan sau hai ngày chữa cháy. Reuters dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Phần Lan cho biết tàu đã bị hai UAV tấn công ở vùng biển quốc tế, phía tây đảo Gogland. Quân đội Phần Lan đánh giá Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ tập kích, nhưng Kiev chưa công khai nhận trách nhiệm.

Đáng chú ý, hoạt động cứu hộ có sự tham gia của tàu Nga, Phần Lan và Estonia. Điều này cho thấy ngay cả khi các hoạt động quân sự gia tăng, các quốc gia trong khu vực vẫn phải phối hợp để xử lý những tình huống có nguy cơ gây thiệt hại cho tàu thuyền và thủy thủ dân sự.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo cuộc xung đột đang lan sang khu vực xung quanh. Trong khi đó, những lo ngại về an toàn hàng hải và nguy cơ UAV xâm nhập không phận các nước Baltic ngày càng gia tăng.

Nếu các vụ tấn công tàu hàng, hoạt động UAV và cảnh báo phòng không tiếp tục xuất hiện gần nhau, biển Baltic có thể trở thành một mặt trận đối đầu gián tiếp mới giữa Nga và phương Tây.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc tại Kaliningrad là một phần của chiến dịch phối hợp với cuộc tấn công tàu Sparta II. Cũng chưa có cơ sở để kết luận Lithuania tham gia hoặc cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành hoạt động quân sự chống Nga.

Vụ việc tại Kaliningrad hiện chưa đủ căn cứ để gọi là một cuộc tấn công đã được xác nhận nhằm vào lãnh thổ Nga. Nhưng nó đặc biệt nguy hiểm vì xảy ra tại khu vực mà Moscow từng công khai đặt ra lằn ranh đỏ, trong khi bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến không phận Lithuania đều có thể kéo một thành viên NATO vào vòng xoáy đối đầu.

Rủi ro lớn nhất lúc này là một sự cố chưa được xác minh bị diễn giải thành hành động quân sự có chủ đích, từ đó kích hoạt chuỗi phản ứng vượt khỏi khả năng kiểm soát của các bên.

Theo Reuters, AP, ABC News