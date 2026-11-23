CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC vừa thay tên mới, dời trụ sở chính và bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh.

Mới đây, CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC đã đổi tên thành CTCP Đầu tư Tài chính Hàng không, Bất động sản và Năng lượng VANTA (VANTA).

Đồng thời, công ty dời trụ sở chính từ khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai về số 11 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Một điểm đáng chú ý khác là VANTA đã mở rộng danh mục ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp bổ sung 4 lĩnh vực liên quan đến năng lượng và thiết bị điện, gồm sản xuất điện từ các nguồn tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện; xây dựng công trình điện; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất động cơ, tua bin.

Sau điều chỉnh, số ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp tăng từ 193 lên 197. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính vẫn là: Cho thuê kho phụ tùng máy bay (Trừ kinh doanh bất động sản); Mua và cho thuê; thuê và cho thuê lại máy bay.

Người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn là ông Trịnh Huy Linh, sinh năm 1990, chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Liên tục đổi tên

Theo tìm hiểu, VANTA được thành lập vào ngày 27/2/2026 với tên ban đầu là CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, đặt trụ sở tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến.

Công ty có 193 ngành nghề kinh doanh với hoạt động chính là mua bán, cho thuê tàu bay và cho thuê kho phụ tùng máy bay. Ngoài ra, công ty còn đăng ký thêm nhiều ngành nghề khác, trải rộng từ vận tải hàng không, logistics đến bất động sản, công nghệ, khai khoáng và sản xuất thép.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn FLC góp 1.497 tỷ đồng, tương đương nắm 99,8% vốn.

Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền mỗi người góp 1,5 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 0,1% vốn.

Động thái tiếp theo của công ty là đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV.

Tới ngày 9/2/2026, doanh nghiệp điều chỉnh vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng. Song, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Đến tháng 5/2026, công ty tiếp tục đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC, trước khi chuyển sang tên VANTA như hiện nay.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026, lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp này được định hướng đầu tư, khai thác và cho thuê tàu bay nhằm phục vụ kế hoạch phát triển đội bay của Bamboo Airways, đồng thời cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài nước. Đây là một phần trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không của tập đoàn.

Bamboo Airways chỉ còn 1 tàu bay, website không thể truy cập

Cập nhật đến chiều 23/11, website chính thức của Bamboo Airways không thể truy cập.

Dữ liệu từ FlightAware cho thấy chiếc máy bay mang số hiệu VN-A227 của Bamboo Airways đã không thực hiện chuyến bay nào trong 16 ngày. Chuyến bay gần nhất được ghi nhận ngày 6/11, từ sân bay quốc tế Ma Cao (MFM) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD).

Website chính thức của Bamboo Airways không thể truy cập. Ảnh chụp màn hình.

Với quy mô 1 tàu bay, Bamboo Airways cùng với hãng hàng không thương gia Sun Air là hai hãng hàng không có số lượng máy bay ít nhất thị trường Việt Nam.

Đặt số lượng của Bamboo Airways với đội bay của các hãng hàng không khác cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Như vậy, tổng số máy bay của Vietjet và Vietnam Airlines sở hữu chiếm 77% tổng số máy bay mang quốc tịch Việt Nam.

Nhìn chung, sự thu hẹp tàu bay của Bamboo Airways diễn ra trong bối cảnh hãng trải qua giai đoạn tái cơ cấu kéo dài từ năm 2022 tới nay.

Việc chỉ còn 1 tàu bay đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động khai thác thương mại ổn định của hãng trong thời gian tới. Đội bay quá mỏng đồng nghĩa với khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, cũng như duy trì lịch bay đều đặn, sẽ gặp nhiều thách thức.