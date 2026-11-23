Bên cạnh hoạt động nông nghiệp vốn là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa thông qua chủ trương thành lập công ty con ở lĩnh vực mới.

Theo Nghị quyết ban hành ngày 17/11 vừa qua, HĐQT HAG đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA.

Doanh nghiệp mới dự kiến có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó HAGL góp toàn bộ bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100%.

Công ty con của HAG có trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Tuấn được giao làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

HĐQT HAG đồng thời thông qua việc cử ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc HAG đại diện và quản lý toàn bộ phần vốn góp tại công ty con.

Việc thành lập HRA đánh dấu bước mở rộng hoạt động của HAGL sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, bên cạnh các hoạt động vốn gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp như trồng trọt, kinh doanh trái cây và chăn nuôi.

Đáng chú ý, đây không phải động thái duy nhất cho thấy HAG đang mở rộng các hướng đầu tư. Doanh nghiệp cũng tiếp tục đặt cược vào cây cà phê với kế hoạch phát triển vùng trồng quy mô lớn trong những năm tới.

Đã trồng 10.000 ha cà phê, dự kiến rót thêm 3.050 tỷ đồng

Cũng tại nghị quyết ngày 17/11, HĐQT HAG đã thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai nhằm hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê vào năm 2028.

Theo doanh nghiệp, tính đến thời điểm công bố nghị quyết, HAG đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê trong năm 2026. Các vườn cà phê đang được đánh giá để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận Rainforest Alliance và 4C.

Đối với năm 2027, HAG dự kiến tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê, với tổng vốn đầu tư ước tính 3.050 tỷ đồng. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phục vụ việc triển khai.

Thực tế, khoản đầu tư vào cà phê đã tăng nhanh trên bảng cân đối kế toán của HAG. Tại ngày 30/9/2026, chi phí trồng cây cà phê được ghi nhận trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 3.920 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm.

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAG đạt hơn 10.525 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn quả chiếm hơn 5.664 tỷ đồng, dự án chăn nuôi khoảng 765 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp, HAG vẫn dành nguồn lực đáng kể cho chiến lược phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.

Lợi nhuận tăng nhờ được giảm lãi trái phiếu

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 4.948 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trái cây tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp hơn 4.153 tỷ đồng doanh thu thuần, chiếm khoảng 84% tổng doanh thu, nhưng giảm 6% so với cùng kỳ.

Một số mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận sự phân hóa. Doanh thu bán hàng hóa đạt gần 535 tỷ đồng, giảm gần 47%, trong khi doanh thu bán vật nuôi tăng 30%, lên gần 225 tỷ đồng.

Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận gộp của HAGL chỉ giảm khoảng 3%, đạt 2.148 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 2.674 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả này có đóng góp lớn từ khoản thu nhập khác gần 1.535 tỷ đồng nhờ được giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tương ứng phần chi phí lãi trái phiếu với tổng giá trị gần 1.535 tỷ đồng, theo thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ngày 31/3/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HAGL đạt gần 29.379 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 11.788 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 8.723 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Trong 9 tháng, chi phí đi vay của HAG ghi nhận gần 638 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh doanh thu trái cây suy giảm và hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa ghi nhận tăng trưởng, việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp cùng kế hoạch phát triển vùng cà phê quy mô lớn sẽ là những hướng đi đáng chú ý của HAG trong thời gian tới.