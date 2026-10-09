Một công ty chứng khoán bất ngờ sở hữu hơn 1% vốn VPBank

Công ty CP Chứng khoán VIX bất ngờ xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) cập nhật đến ngày 9/10.

Theo thông báo của VPBank, Chứng khoán VIX đang nắm giữ gần 116,9 triệu cổ phiếu VPB của VPBank, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng. VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Với thị giá VPB ở mức 23.450 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu VIX nắm giữ có giá trị thị trường hơn 2.700 tỷ đồng.

Nguồn: VPBank

Về phía Chứng khoán VIX, công ty này sở hữu danh mục tự doanh có quy mô lớn trên thị trường. Tại ngày 30/6, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VIX đạt 20.819 tỷ đồng, tăng 6.278 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm 16.181 tỷ đồng.

Trong các khoản được thuyết minh cụ thể, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex chiếm tỷ trọng đáng kể.

Cổ phiếu GEE của Công ty CP Điện lực Gelex có giá gốc gần 1.677 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Tại ngày 30/6, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này đạt hơn 2.907 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 1.230 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu GEX của Công ty CP Tập đoàn Gelex có giá gốc gần 1.587 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Giá trị hợp lý đạt hơn 2.051 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch khoảng 464 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), giá gốc tại cuối tháng 6 đạt gần 1.717 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý đạt gần 1.890 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 173 tỷ đồng.

Danh mục của VIX còn có cổ phiếu VSC của Công ty CP Container Việt Nam, với giá gốc 1.440 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị hợp lý tại cuối tháng 6 chỉ đạt khoảng 1.140 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc khoảng 300 tỷ đồng.

VIX cũng ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu GEL của Công ty CP Hạ tầng Gelex, với giá gốc khoảng 737 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận số dư. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này đạt hơn 1.015 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 278 tỷ đồng.

Tính chung, 5 mã GEE, GEX, EIB, VSC và GEL có tổng giá trị hợp lý hơn 9.000 tỷ đồng tại ngày 30/6. Trong đó, theo thuyết minh của VIX, khoản đầu tư vào VSC là chứng khoán được đầu tư ủy thác tại các công ty quản lý quỹ được cấp phép.

Ở nhóm ngân hàng, ngoài Eximbank, VIX còn đầu tư vào Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB), trong khi đầu năm chưa ghi nhận số dư. Tại ngày 30/6, giá gốc khoản đầu tư vào Techcombank đạt 1.030 tỷ đồng.