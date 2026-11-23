Ba thành viên HĐQT độc lập của PNJ vừa cùng lúc gửi đơn từ nhiệm. Tính từ đầu tháng 11/2026 tới nay, 8 nhân sự cấp cao đã cùng nộp đơn xin thôi chức tại công ty vàng bạc đá quý này.

3 thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm

Ngày 23/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) phát đi thông báo về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của một loạt nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, trong số này có 3 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) và một giám đốc cấp cao phụ trách marketing.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, các đơn từ nhiệm được PNJ tiếp nhận vào ngày 22/11, gồm của ông Mai Hữu Tín – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031; ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025–2030; và bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030. Cả 3 đều đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ vì nguyện vọng cá nhân.

Đáng nói, ông Mai Hữu Tín là doanh nhân thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Ông Tín là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc UniGroup, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành (Mã: TTF), thành viên HĐQT Protrade, Cao su Phước Hòa…

PNJ cho biết các trường hợp từ nhiệm này sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định. Việc miễn nhiệm chỉ chính thức có hiệu lực sau khi được cổ đông thông qua.

Tuy nhiên, tại thông báo ngày 23/11, PNJ chưa đề cập thời gian dự kiến tổ chức đại hội để xem xét các đơn từ nhiệm, đồng thời cũng chưa công bố phương án nhân sự thay thế cho những vị trí có thể khuyết trong HĐQT.

Trước đó vào ngày 21/10, PNJ đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, qua đó giảm số lượng thành viên HĐQT của PNJ từ 9 xuống còn 8 người.

Như vậy nếu như đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT mới nộp được thông qua, HĐQT PNJ sẽ còn 5 người gồm Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, 2 Phó Chủ tịch Lê Trí Thông và Trần Phương Ngọc Thảo, 2 thành viên Đặng Thị Lài và Phan Quốc Công.

8 thành viên HĐQT của PNJ nhiệm kỳ 2025–2030 vừa được ra mắt vào ngày 21/10 tại ĐHĐCĐ bất thường. Ảnh: PNJ.

Ngoài 3 thành viên HĐQT xin từ chức, PNJ cũng thông báo HĐQT đã thông qua việc ông Nguyễn Khoa Hồng Thành thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Marketing nhiệm kỳ 2026–2029 theo đơn từ nhiệm của ông và do hết hạn hợp đồng lao động.

Sau khi từ nhiệm, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành không còn là người nội bộ của PNJ.

Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông Thành đang sở hữu 317.400 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,06% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ngoài vị trí tại PNJ, ông Thành còn là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiệm kỳ 2025–2030.

Chỉ cách đây ít hôm, ngày 19/11, 3 giám đốc cấp cao của PNJ cũng đồng loạt nộp đơn rút lui. HĐQT PNJ đã thông qua các quyết định, hiệu lực từ ngày 26/11.

Đó là các nhân sự: ông Đào Trung Kiên, phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, phụ trách Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, phụ trách Khách hàng và Bán lẻ.

Ngoài ra, ngày 5/11, PNJ nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028, cũng với lý do nguyện vọng cá nhân. HĐQT sau đó chấp thuận cho ông Hải thôi giữ chức vụ từ ngày 17/11.

Tính tổng cộng từ đầu tháng 11/2026 tới nay, 8 nhân sự cấp cao đã cùng nộp đơn xin thôi chức tại PNJ.

Tài chính PNJ 'hết sức khẩn cấp'

Trong cuộc trao đổi với báo chí vào cuối tuần vừa rồi được đăng tải trên PNJ Blog, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính công ty “hết sức khẩn cấp”.

Ông Phan Quốc Công nói: “Vấn đề cốt lõi nằm ở chính bộ máy của chúng tôi. Hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Một quyết định phải đi qua quá nhiều cấp, còn trách nhiệm chia nhỏ cho nhiều người nhưng thiếu người theo đến cùng.

Khi cần ra quyết định, quá trình trao đổi kéo dài. Quyết định chậm thì xử lý cũng chậm, trong khi thị trường không chờ mình. Chi phí cho bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng. Đó là những bất cập đã tích tụ, đến khi có biến cố thì bộc lộ rõ.

Theo Tổng giám đốc Phan Quốc Công, tỉ lệ cắt giảm nhân sự sẽ diễn ra cao nhất ở khối hội sở, nhằm giảm các tầng nấc hành chính trung gian và dồn nguồn lực cho lực lượng sản xuất và cửa hàng tuyến đầu.

Theo đó, các ủy ban trung gian bị xóa bỏ để thu gọn đầu mối và cắt các bước trao đổi kéo dài làm chậm quy trình phê duyệt. Công ty kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự nhờ tái cấu trúc này.

Đặc biệt tại Ban Giám đốc, ông Công cho biết PNJ đang kế hoạch thay đổi quá nửa thành viên Ban Giám đốc.

Theo phân công mới, Ban điều hành PNJ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành; HĐQT có trách nhiệm định hướng, giám sát. Những bất cập kéo dài cần được nhìn nhận ở cả hai cấp.

"Chúng tôi cần những người nhạy bén, chủ động, dám nhận trách nhiệm. Sau sắp xếp trước mắt, công ty còn phải xây lại quy trình, quy chế và cách phối hợp. Không thể chỉ ghép người, đổi tên phòng ban rồi giữ nguyên những tầng nấc, khoảng trống trách nhiệm cũ", CEO PNJ chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Phan Quốc Công cũng thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp. Doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ. Thu hẹp khoản lỗ này là việc chúng tôi phải làm ngay.

PNJ có khoảng 17.000 tỷ đồng tồn kho, nhưng tôi ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương, trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng đang luân chuyển cũng được dùng bảo đảm các khoản vay. Vì vậy, quy mô tài sản chưa nói lên khả năng thanh toán: công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền.

Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ đáo hạn. Chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục họ tăng hạn mức để bảo đảm nguồn vốn. Tuy nhiên, việc thu xếp ấy phải đi cùng cải thiện hoạt động; không thể chỉ trông vào nguồn vay"Mục tiêu trong 3 tháng tới của PNJ được CEO chia sẻ còn là bài toán hiệu quả hoạt động. Cắt giảm chi phí phải đi cùng đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện sau quý I/2027 còn phụ thuộc sức mua và khả năng huy động vốn.

"Chúng tôi không thể coi những điều kiện ấy là đã có sẵn. Cuộc cải tổ phải được đẩy nhanh, đồng thời có phương án thực hiện nghĩa vụ với khách hàng phù hợp với nguồn lực thực tế", ông Công nói.