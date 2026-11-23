Một quan chức Trung Quốc bị kết án tử hình sau khi bị tình báo nước ngoài dụ dỗ, tống tiền và biến thành nội gián. Người này đã tuồn hơn 100 tài liệu tình báo, trong đó có 9 tài liệu tuyệt mật và 26 tài liệu mật.

Một quan chức cấp bộ của Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tội gián điệp sau khi bị cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận, thao túng và dùng những hành vi sai trái trong quá khứ để tống tiền, buộc ông này cung cấp hàng chục bí mật nhà nước. Vụ việc vừa được cơ quan phụ trách bảo vệ bí mật quốc gia Trung Quốc công khai trong một tiết lộ hiếm hoi.

Theo bài viết đăng hôm 23/11 trên Baomiguan, kênh mạng xã hội thuộc Nhà xuất bản Jincheng – đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Bảo vệ Bí mật Nhà nước Trung Quốc – quan chức này chỉ được xác định bằng họ Ma.

Ông Ma bị kết tội gián điệp, tước toàn bộ quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Bài viết không cho biết phiên tòa diễn ra khi nào, tòa án nào đưa ra phán quyết hay bản án đã được thi hành hay chưa. Cơ quan chức năng cũng không tiết lộ bộ mà ông Ma từng công tác, cũng như danh tính các quốc gia liên quan, mà chỉ gọi họ là nước A và nước B.

Việc Trung Quốc công khai thông tin về các bản án tử hình trong những vụ án gián điệp tương đối hiếm. Các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia tại nước này thường được xét xử kín.

Bị tình báo nước ngoài tiếp cận và dùng quá khứ để khống chế

Theo tường thuật của Baomiguan, quá trình tuyển mộ ông Ma bắt đầu khi ông được cử công tác ở nước A. Tại đây, ông làm quen với một nhân viên tình báo của nước B, được phiên âm tên tiếng Trung là “Kailin”.

Người này thường xuyên mời ông Ma gặp mặt với lý do cải thiện giao tiếp và học tiếng Trung, đồng thời trả những khoản tiền nhỏ để duy trì liên lạc. Theo thời gian, nội dung trao đổi dần chuyển sang các chủ đề nhạy cảm về chính trị và tình hình quốc tế. Sau đó, Kailin bắt đầu dò hỏi thông tin về nhân sự và hoạt động của cơ quan đại diện Trung Quốc tại nước A.

Ông Ma sau đó đã tiết lộ một lượng lớn thông tin nhạy cảm liên quan đến cơ quan này, đồng thời giao nộp danh bạ điện thoại nội bộ, theo bài viết.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, Kailin giới thiệu ông Ma với một đồng nghiệp có tên phiên âm là “Tang Zheng”. Trong cuộc gặp, người này trực tiếp yêu cầu ông Ma chính thức gia nhập cơ quan tình báo nước B, đồng thời đe dọa sẽ báo cáo những “hoạt động bất hợp pháp trước đây” của ông với chính quyền Trung Quốc nếu bị từ chối.

Đối mặt với sức ép và nguy cơ bị tống tiền, ông Ma đã nhượng bộ, chấp nhận thực hiện các nhiệm vụ do những người phụ trách tình báo của nước B giao phó.

Ông ký một “thỏa thuận hợp tác” chính thức, trong đó có các điều khoản yêu cầu “bảo mật” và “trung thành”. Đổi lại, ông nhận được khoản trợ cấp cố định hàng tháng cùng một máy tính xách tay chuyên dụng để gửi và tiếp nhận thông tin tình báo.

Tuồn hơn 100 tài liệu, nhận hơn 1 triệu nhân dân tệ

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài và trở về Trung Quốc, ông Ma bắt đầu một “giai đoạn hoạt động gián điệp kéo dài” ngay bên trong bộ mà mình làm việc, theo Baomiguan.

Ban ngày, ông thu thập tài liệu mật mà bản thân có thể tiếp cận thông qua nhiệm vụ chính thức, căn cứ theo yêu cầu từ phía nước B. Ban đêm, ông tập hợp các tài liệu tại nhà rồi chuyển chúng thông qua những trang web bí mật được sử dụng cho hoạt động gián điệp.

Bài viết cho biết tổng cộng ông Ma đã đánh cắp và bàn giao hơn 100 tài liệu tình báo. Trong số này, 9 tài liệu được xếp loại “tuyệt mật” và 26 tài liệu thuộc diện “mật” – tương ứng cấp độ bí mật cao thứ hai và thứ ba trong hệ thống phân loại bí mật nhà nước của Trung Quốc.

Trước khi bị bắt, ông Ma đã nhận hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.8 tỷ đồng) từ hoạt động gián điệp. Số tiền được chuyển thông qua các điểm giao nhận bí mật trong nước và những cuộc gặp ở nước ngoài. Ngoài ra, ông còn nhận các khoản thưởng dựa trên chất lượng tài liệu cung cấp.

Bình luận về vụ án, Baomiguan cảnh báo công chức Trung Quốc cần “làm trong sạch các mối quan hệ xã hội, đời sống và bạn bè”, đồng thời cảnh giác trước nguy cơ bị các cơ quan tình báo nước ngoài giăng bẫy tình cảm, thao túng tâm lý, dụ dỗ bằng tiền bạc hoặc cưỡng ép.

Trung Quốc cảnh báo nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ bị tuyển mộ

Vụ việc được công bố trong bối cảnh các cơ quan an ninh Trung Quốc, trong đó có Bộ An ninh Quốc gia (MSS), đang đẩy mạnh chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về những phương thức ngày càng tinh vi của tình báo nước ngoài.

Trong các cảnh báo và hồ sơ vụ án được công bố trước đây, MSS xác định một số nhóm thường trở thành mục tiêu của các cơ quan tình báo nước ngoài.

Nhóm đầu tiên là công chức và cán bộ chính phủ có quyền tiếp cận trực tiếp với bí mật nhà nước, tài liệu chính sách nội bộ. Nhóm thứ hai gồm nhân viên các viện nghiên cứu khoa học, giảng viên và sinh viên đại học, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi, các ngành công nghiệp tiên tiến hoặc thường xuyên học tập, công tác ở nước ngoài.

Những người sinh sống hoặc làm việc gần các cơ sở mật và công trình quân sự cũng được xem là nhóm có nguy cơ bị tiếp cận.

MSS nhiều lần cảnh báo người dân cần cảnh giác với những vỏ bọc mà các điệp viên nước ngoài sử dụng để làm quen và tạo dựng lòng tin. Trong đó có các học giả hoặc nhà nghiên cứu dự án từ nước ngoài, đưa ra lời mời trao đổi học thuật, khảo sát hoặc hỗ trợ công bố bài viết trên các tạp chí quốc tế.

Một thủ đoạn khác là xây dựng hình ảnh những người bạn tâm giao, khai thác điểm yếu tình cảm của các chuyên gia trẻ hoặc những người đang gặp khó khăn trong công việc và gia đình.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng cảnh báo về những đối tượng giả danh “bạn bè cùng sở thích” trên các diễn đàn và phòng trò chuyện trực tuyến, doanh nhân giàu có đưa ra lời mời đầu tư sinh lợi cao, hoặc các công ty tư vấn và văn phòng thám tử giả mạo tuyển người địa phương thực hiện nghiên cứu, chụp ảnh có trả tiền gần các cơ sở quốc phòng.

Ngoài ra, điệp viên nước ngoài còn có thể sử dụng vỏ bọc nhà báo, nhân viên cấp thị thực hoặc người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ để tiếp cận mục tiêu.

Theo SCMP